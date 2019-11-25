Ей 55 лет, но выглядит гораздо моложе. Секреты топ-модели 90-х, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса

Топ-модель 90-х, ноги которой занесены в Книгу рекордов Гиннесса, Эль Макферсон рассказала о секретах красоты. Их собрало издание Harper’s Bazaar. Макферсон 55 лет, но она продолжает сниматься для модных изданий.

Фото: instagram.com/ellemacphersonofficial

Своим секретом называет правильное питание. Модель отмечет, что отказалась от употребления сахара и отдает предпочтение исключительно поелзным продуктам. В течение суток Эль питается пять раз – три основных приема пищи и два перекуса. В рационе модели ягоды, орехи, печеные овощи, морепродукты.

Фото: instagram.com/ellemacphersonofficial

Кроме модельной карьеры у Макферсон есть несколько бизнесов – производство купальников и растительных биодобавок. Физическую форму модели помогает поддерживать ее тренер. В течение недели у Макферсон проходят тренировки на все группы мышц. Спортом Эль занимается ежедневно – это может быть плавание, прогулки или бег, иногда серфинг. Ноги модели были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. При росте женщины в 185 сантиметров, их длина составляет 123 сантиметра.

Фото: instagram.com/ellemacphersonofficial

Также хорошему самочувствию, по мнению Эль, способствует полноценный крепкий сон. Модель признавалась, что в уходе за собой и правильном образе жизни главное – это регулярность. Если один раз выработать привычку, начать ей следовать и получать от этого удовольствие, то не придется себя заставлять. «Моя мотивация – это чувство радости, вдохновения, спокойствия, силы и здоровья. Для меня это важнее, чем цифры на весах, и именно это побуждает меня правильно питаться и тренироваться», – признавалась Макферсон.

Фото: instagram.com/ellemacphersonofficial