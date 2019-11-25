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Ей 55 лет, но выглядит гораздо моложе. Секреты топ-модели 90-х, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса

25 ноября 2019 14:18
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Топ-модель 90-х, ноги которой занесены в Книгу рекордов Гиннесса, Эль Макферсон рассказала о секретах красоты. Их собрало издание Harper’s Bazaar.

Макферсон 55 лет, но она продолжает сниматься для модных изданий. 

Ей 55 лет, но выглядит гораздо моложе. Секреты топ-модели 90-х, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса -1

Фото: instagram.com/ellemacphersonofficial

Своим секретом называет правильное питание. Модель отмечет, что отказалась от употребления сахара и отдает предпочтение исключительно поелзным продуктам. 

В течение суток Эль питается пять раз – три основных приема пищи и два перекуса. В рационе модели ягоды, орехи, печеные овощи, морепродукты. 

Ей 55 лет, но выглядит гораздо моложе. Секреты топ-модели 90-х, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса -4

Фото: instagram.com/ellemacphersonofficial

Кроме модельной карьеры у Макферсон есть несколько бизнесов – производство купальников и растительных биодобавок. 

Физическую форму модели помогает поддерживать ее тренер. В течение недели у Макферсон проходят тренировки на все группы мышц. Спортом Эль занимается ежедневно – это может быть плавание, прогулки или бег, иногда серфинг. 

Ноги модели были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. При росте женщины в 185 сантиметров, их длина составляет 123 сантиметра. 

Ей 55 лет, но выглядит гораздо моложе. Секреты топ-модели 90-х, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса -7

Фото: instagram.com/ellemacphersonofficial

Также хорошему самочувствию, по мнению Эль, способствует полноценный крепкий сон. 

Модель признавалась, что в уходе за собой и правильном образе жизни главное – это регулярность. Если один раз выработать привычку, начать ей следовать и получать от этого удовольствие, то не придется себя заставлять. 

«Моя мотивация – это чувство радости, вдохновения, спокойствия, силы и здоровья. Для меня это важнее, чем цифры на весах, и именно это побуждает меня правильно питаться и тренироваться», – признавалась Макферсон.

Ей 55 лет, но выглядит гораздо моложе. Секреты топ-модели 90-х, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса -10

Фото: instagram.com/ellemacphersonofficial  

Эль Макферсон – мама двоих сыновей, которым 21 и 16 лет. Они вместе с мамой снимаются в фотосессиях для модных журналов.   

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# Звезды # калейдоскоп # Эль Макферсон # Фотофакт

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