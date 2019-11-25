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На 94 году жизни умерла советская разведчица Гоар Вартанян

25 ноября 2019 16:11
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Новости России. На 94 году ушла из жизни советская разведчица Гоар Вартанян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России. 

Отмечается, что Гоар внесла значительный вклад в добывание информации, которая помогала обеспечивать национальные интересы и безопасность страны. 

Вартанян родилась 25 января 1926 года в Гюмри. Через несколько лет после рождения Гоар переехала вместе с семьёй в Иран. В 16 лет будущая супруга Геворка Вартаняна вошла в антифашистскую группу и занималась разведкой. 

Во время Второй мировой войны Вартанян помогла предотвратить покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля на Тегеранской конференции. 

За свои заслуги перед родиной Гоар была награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями. 

# Некролог # калейдоскоп # Гоар Вартанян

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