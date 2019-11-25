На 94 году жизни умерла советская разведчица Гоар Вартанян

Новости России. На 94 году ушла из жизни советская разведчица Гоар Вартанян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки России.

Отмечается, что Гоар внесла значительный вклад в добывание информации, которая помогала обеспечивать национальные интересы и безопасность страны.

Вартанян родилась 25 января 1926 года в Гюмри. Через несколько лет после рождения Гоар переехала вместе с семьёй в Иран. В 16 лет будущая супруга Геворка Вартаняна вошла в антифашистскую группу и занималась разведкой.

Во время Второй мировой войны Вартанян помогла предотвратить покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля на Тегеранской конференции.

За свои заслуги перед родиной Гоар была награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.