Готовим сулугуни в лаваше. Простой рецепт
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: сулугуни (200 гр), укроп и петрушка (10 гр), томат (1 шт), перец чёрный молотый (по вкусу), соль (по вкусу), лаваш и сливочное масло.
Начнём с того, что мы нарезаем сыр. В это блюдо можно использовать разные сыры, но лучше всего подходит сулугуни и моцарелла, чтобы сыр именно тянулся.
Нарезаем произвольно томат. Можно добавлять разнообразные овощи, мясо, рыбу, главное, чтобы это вам нравилось. В этом блюде томат даёт сочность, а сыр, когда расплавляется очень хорошо тянется.
Добавляем перец и соль. Всё перемешиваем.
Добавляем свежую зелень. Зелень можете использовать более яркую, например, базилик или кинзу. Можете добавить сухую зелень: орегано. Но лучше, чтобы это была свежая зелень. Добавляем укроп и петрушку и всё перемешиваем.
Сейчас мы будем всё это закручивать в лаваш. Лаваш лучше использовать тонкий бездрожжевой. Здесь мы используем обычный лаваш деревенский. Добавляем нашу начинку и закручиваем. Пока мы закручиваем лаваш, можно разогреть сковороду.
На сковороде расплавляем сливочное масло, оно придаст сочность лавашу, и выкладываем лаваш. Обжариваем буквально 2-3 минуты и будем ставить в духовку, чтобы лаваш стал хрустящим и расплавился сыр.
Перекладываем сулугуни в лаваше на противень и ставим запекать в духовку на 5-7 минут при 180 градусах. На противень масло мы не добавляем, чтобы подсушить наш лаваш.
Наши сулугуни и лаваш запеклись, достаём из духовки, перекладываем на тарелку. Возьмём немного зелени, порубим её и посыпаем наш лаваш. Из такого небольшого количества продуктов получается очень большой завтрак, можно накормить всю семью.
Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько интересных фактов и советов.
Сыр сулугуни первый раз приготовили в Грузии. Это очень универсальный сыр, который можно жарить, запекать и он будет только вкуснее.
Сыр сулугуни очень полезный, но лучше его употреблять в первой половине дня с 9 до 10, чтобы максимально забрать все полезные свойства.
Если вы берёте из магазина сыр сулуги с запасом, то попросите у продавца рассол, чтобы его сохранить дольше в холодильнике. Лучше сулугуни хранить в холодильнике в рассоле и в стеклянной посуде под плёнкой.