Готовим сулугуни в лаваше. Простой рецепт

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: сулугуни (200 гр), укроп и петрушка (10 гр), томат (1 шт), перец чёрный молотый (по вкусу), соль (по вкусу), лаваш и сливочное масло.

Начнём с того, что мы нарезаем сыр. В это блюдо можно использовать разные сыры, но лучше всего подходит сулугуни и моцарелла, чтобы сыр именно тянулся.