Какие виды и сорта тюльпанов выбрать для вашего сада

История тюльпанов начинается с незапамятных времен. В свое время именно этот нежный цветок являлся эталоном красоты и считался привилегией знатных людей. Сегодня это уже доступная роскошь, без которой не обходится ни один весенний сад. Благодаря селекционерам уже нет необходимости решать: сажать тюльпаны или нет, зато есть муки выбора – какими сортами украсить сад.

Итак, если вы хотите любоваться тюльпанами всю весну – позаботьтесь об этом с осени. Еще есть время определиться: какие же виды и сорта из предлагаемого садовыми центрами ассортимента предпочесть.

Юлия Рыженкова, научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:

Кто-то хочет ранние низкорослые или вообще ботанические, которые можно посадить и несколько лет не выкапывать, кому-то нравятся шедевры, лилии цветные, бахромчатые. Сейчас, кстати, очень много махрово-бахромчатых. Предпочитают махровые, многие хотят иметь у себя букетные сорта. Некоторым нравятся экзотические типа попугайных, зеленоцветковых. Тюльпанов вообще большое множество, они все объединены в определенные садовые классы.

Есть еще несколько критериев, на которые нужно обращать внимание. Юлия Рыженкова:

Самая большая группа и представители – это Дарвиновы гибриды – это мощные высокорослые тюльпаны, которые прекрасно размножаются. Единственный недостаток – некоторые сорта, которые были выведены еще в прошлом веке, при солнце сильно открываются. Некоторым это нравится. Например, сорт «Daydream», он светло-желтый в начале цветения, затем становится оранжевым и открывается как мак, у него темная серединка, и очень декоративно и красиво для посадки в группе или массиве.

Чтобы создать эффектную композицию, которая будет радовать садовода довольно долго, важно знать еще и сроки цветения тюльпанов. Юлия Рыженкова:

Многие сорта Дарвиновых гибридов имеют ранние сроки цветения, обычно они в наших условиях зацветают в начале мая, но некоторые (у нас же теперь меняются погодные условия) и в конце апреля зацветают.