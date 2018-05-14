Победительница «Евровидения-2018» упала с лестницы, но поприветствовала фанатов
В сети опубликовано видео, на котором певица Нетта Барзилай упала с лестницы на конкурсе «Евровидение».
Падение произошло после первого полуфинала конкурса, в котором выступала Нетта.
Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне (читать далее).
На кадрах ролика можно увидеть, что представительницу Израиля встречают поклонники. Девушка хочет поприветствовать их, отпускает перила и оступается. Нетте помогли подняться, после чего исполнительница с улыбкой обращается к поклонникам, как будто ничего не произошло.
12 мая состоялся грандиозный финал конкурса «Евровидение». Нетта одержала на нем победу, исполнив свою оригинальную и зажигательную песню «Toy». В пятерку сильнейших на конкурсе также вошли представители Кипра, Австрии, Германии и Италии.
Как прошло финальное шоу смотрите здесь.