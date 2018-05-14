Победительница «Евровидения-2018» упала с лестницы, но поприветствовала фанатов

Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне ( читать далее ).

В сети опубликовано видео, на котором певица Нетта Барзилай упала с лестницы на конкурсе «Евровидение».

На кадрах ролика можно увидеть, что представительницу Израиля встречают поклонники. Девушка хочет поприветствовать их, отпускает перила и оступается. Нетте помогли подняться, после чего исполнительница с улыбкой обращается к поклонникам, как будто ничего не произошло.