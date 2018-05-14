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Победительница «Евровидения-2018» упала с лестницы, но поприветствовала фанатов

14 мая 2018 11:07
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В сети опубликовано видео, на котором певица Нетта Барзилай упала с лестницы на конкурсе «Евровидение».

Падение произошло после первого полуфинала конкурса, в котором выступала Нетта.

Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне (читать далее).

Победительница «Евровидения-2018» упала с лестницы, но поприветствовала фанатов-1

Фото: eurovision.tv

На кадрах ролика можно увидеть, что представительницу Израиля встречают поклонники. Девушка хочет поприветствовать их, отпускает перила и оступается. Нетте помогли подняться, после чего исполнительница с улыбкой обращается к поклонникам, как будто ничего не произошло.

Победительница «Евровидения-2018» упала с лестницы, но поприветствовала фанатов-4

Фото: скриншот из видео

12 мая состоялся грандиозный финал конкурса «Евровидение». Нетта одержала на нем победу, исполнив свою оригинальную и зажигательную песню «Toy». В пятерку сильнейших на конкурсе также вошли представители Кипра, Австрии, Германии и Италии. 

Как прошло финальное шоу смотрите здесь.

# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Нетта Барзилай # Фотофакт

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