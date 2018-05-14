Итоговый результат. Alekseev занял 37 место на «Евровидении-2018»
Появилась итоговая таблица результатов музыкального конкурса «Евровидение-2018».
Она опубликована на сайте eurovisionworld.com. Представитель Беларуси – Alekseev – занял 37 место среди 43 участников конкурса. Никита Алексеев набрал 65 баллов и оказался 16-ым в полуфинале.
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На строчку выше в итоговом топе расположилась представительница России Юлия Самойлова. В нынешнем году российский участник впервые за последние 20 лет не вышел в финал.
Последнее место занял исполнитель из Исландии с результатом 15 баллов.
12 мая состоялся грандиозный финал «Евровидения». В нем приняли участие исполнители из 26 стран.
Победительницей конкурса стала представительница Израиля – Нетта Барзилай.
Выступление победительницы «Евровидения-2018»
Фото: instagram.com/Eurovision
Второе место заняла участница из Кипра, а третье – представитель Австрии.