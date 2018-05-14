Итоговый результат. Alekseev занял 37 место на «Евровидении-2018»

Она опубликована на сайте eurovisionworld.com . Представитель Беларуси – Alekseev – занял 37 место среди 43 участников конкурса. Никита Алексеев набрал 65 баллов и оказался 16-ым в полуфинале.

На строчку выше в итоговом топе расположилась представительница России Юлия Самойлова. В нынешнем году российский участник впервые за последние 20 лет не вышел в финал.