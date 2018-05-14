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Итоговый результат. Alekseev занял 37 место на «Евровидении-2018»

14 мая 2018 08:40
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Появилась итоговая таблица результатов музыкального конкурса «Евровидение-2018».

Она опубликована на сайте eurovisionworld.com. Представитель Беларуси – Alekseev – занял 37 место среди 43 участников конкурса. Никита Алексеев набрал 65 баллов и оказался 16-ым в полуфинале.

Певец Alekseev обратился к поклонникам после полуфинала «Евровидения»

Итоговый результат. Alekseev занял 37 место на «Евровидении-2018»-1

Фото: eurovision.tv  

На строчку выше в итоговом топе расположилась представительница России Юлия Самойлова. В нынешнем году российский участник впервые за последние 20 лет не вышел в финал.

Итоговый результат. Alekseev занял 37 место на «Евровидении-2018»-4

Фото: eurovision.tv

Последнее место занял исполнитель из Исландии с результатом 15 баллов.

Итоговый результат. Alekseev занял 37 место на «Евровидении-2018»-7

12 мая состоялся грандиозный финал «Евровидения». В нем приняли участие исполнители из 26 стран.

Победительницей конкурса стала представительница Израиля – Нетта Барзилай.

Выступление победительницы «Евровидения-2018»

Итоговый результат. Alekseev занял 37 место на «Евровидении-2018»-10

Фото: instagram.com/Eurovision 

Второе место заняла участница из Кипра, а третье – представитель Австрии.

# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Alekseev # Юлия Самойлова # Нетта Барзилай # Фотофакт

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