Грудное молоко матери стало голубого цвета. Это по-настоящему волшебная реакция организма

Как оказалось, изменение цвета молока не было поводом для беспокойства.

Сначала Джоди была шокирована и обеспокоена. Однако после исследований она поняла, что произошло, и была потрясена тем, что сделал ее организм.

За день до вакцинации молоко имело обычный цвет и консистенцию. Однако после прививки мама четверых детей заметила что-то необычное. Ее грудное молоко приобрело светло-голубой оттенок.

По информации Mirror, женщина была удивлена тому, что увидела в бутылочке.

Фото слева – молоко за день до вакцинации, справа – молоко спустя два дня после нее. Источник: Facebook

О произошедшем мама написала пост в Facebook. В нем она объяснила, что такой цвет грудное молоко приобрело из-за того, что ее тело выработало антитела для того, чтобы помочь малышке. Организм ошибочно подумал, что дочь женщины заболела тем, против чего ей сделали прививку.

Врачи объяснили Джоди, что во время кормления слюна девочки послала сигнал организму матери, который начал вырабатывать большее количество антител для помощи ребенку.

Женщина специально опубликовала фото, которое демонстрирует удивительные возможности женского организма, когда он думает, что ребенок болен.

Пост привлек большое количество внимания, а комментаторы отметили, что «мамы – настоящие волшебницы».

Однако некоторые засомневались в том, что организм мог так отреагировать. Женщина ответила, что она не ела ни овощей, ни ничего специфического, содержащего искусственные красители или добавки. «Молоко никогда не было голубым, когда малышка была здорова».

Также Джоди добавила, что вакцины действительно делают то, для чего предназначены. «Весь смысл прививок состоит в том, чтобы ввести очень-очень ослабленную версию вируса или болезни, к которой вы хотите получить иммунитет. Это заставляет ваше тело думать, что у вас уже есть вирус или болезнь, и вырабатывать к ней иммунитет, который будет эффективен в будущем».