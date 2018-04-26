Самые полезные весенние овощи и травы

Первой на столах появляется черемша – и любим мы её не зря.

Купить любой продукт сегодня можно в любое время года. И, всё же, первую весеннюю зелень мы ждём с особенным нетерпением, уверенные – и не без оснований – что пользы в ней будет больше, чем в заморских овощах.

Острые листья черемши содержат больше витамина С, чем большинство цитрусовых. А ещё – калий, кальций, серу, фтор и целый набор микроэлементов. Пойдёт на пользу тем, кто следит за уровнем холестерина в крови, или имеет проблемы с щитовидной железой.

Укроп хорош в любое время года, но весенний, с грядки – полезен особенно.

Он обладает противоотёчным, желчегонным свойствами, полезен при подагре, сахарном диабете и ожирении. И важный нюанс – cвежая ботва редиса содержит ещё больше витаминов и минералов, чем корнеплод. Только использовать нужно самые маленькие молодые листочки. А ещё утверждают, что цельный корнеплод сдержит больше витаминов, чем порезанный, например, в салат.

Эфирное масло укропа замедляет рост бактерий и грибков и очень полезно для кишечника. Эта, знакомая с детства, зелень содержит витамины А и С, фолиевую кислоту, кальций и калий. Всё это вместе благотворно сказывается на эластичности кожи, улучшает деятельность нервной системы, способствует повышению иммунитета.

Её придётся немного подождать, но оно того стоит. Ярко-красную окраску свёкле обеспечивает вещество под названием бетаин. Он укрепляет капилляры и улучшает деятельность клеток печени. Свёкла, особенно ранняя, будет очень полезна женщинам, планирующим беременность, потому что содержит большое количество фолиевой кислоты. А еще она незаменима для гипертоников, поскольку содержит вещества, способствующие снижению кровяного давления.

Больше овощей – меньше лекарств.

Выбирайте хорошие продукты – и ешьте их с удовольствием!