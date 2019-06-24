«Идёшь с синими губами, пахнет серой». Белорусская семья покорила высочайший вулкан Азии! А тренируются, бегая по 19-этажке
Белорусская семья Анастасия и Константин Лапко поднялись на высочайший вулкан Азии и водрузила там флаг с символикой II Европейских игр.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – путешественник-альпинист – Анастасия Лапко и путешественник-альпинист – Константин Лапко.
Как называется вулкан и почему именно он?
Анастасия Лапко, путешественник-альпинист:
Это вулкан Демавенд – это высочайшая вершина, высочайший вулкан азиатского континента. Он находится в Исламской Республике Иран, в горном массиве Эльбурс. Здесь очень много кто путает с Эльбрусом, но на самом деле, это горный хребет, который протянулся, по-моему, около 600 км до Каспийского моря прямо на границе с Афганистаном.
Это действующий вулкан?
Анастасия Лапко:
Он считается спящим. Однако на вершине, немного забегаю вперёд, есть серные фумаролы, выбросы, там очень сильно пахнет серой.
Константин Лапко, путешественник-альпинист:
Тёплая земля, даже по участкам, по которым ты идёшь, вроде бы обледеневшие, но подходишь ближе к фумаролам, они растаявшие, и ты идёшь просто как по песку.
Не было такого страха, что именно в этот момент он решит проснуться?
Константин Лапко:
Нет. Мы были на более активных вулканах, поэтому этот показался нам очень даже спокойным.
Чем примечателен такой вулкан?
Константин Лапко:
Этот вулкан входит в программу «7 вулканов» – альпинистская мировая программа, которая существует. Это высочайшие 7 вулканов семи континентов. У нас есть такая цель, наша семейная мечта – завершить эту программу. У нас в копилке три высочайших вулкана. Первый – высочайший вулкан и вершина Европы – это Эльбрус, высочайший вулкан и вершина Африки – это Килиманджаро и вот теперь Азия, Демавенд.
За какое время вы это всё успели покорить? За сколько нужно подготовиться и непосредственно осуществить саму затею?
Константин Лапко:
У нас ушло два года. Подготовка к каждому вулкану занимает где-то полгода.
Что входит в подготовку?
Константин Лапко:
Мы живем в 19-этажном доме. Я беру рюкзак весом 12 кг, потому что если больше, потом начинают болеть суставы, и бегаю вверх-вниз, с первого на девятнадцатый этаж.
Соседи привыкли уже?
Константин Лапко:
Да, соседи уже не удивляются.
Анастасия Лапко:
Я тоже бегаю, но я уже в более таком режиме лайт, без рюкзака. Но тоже бегаю, у нас получается где-то 7-8 раз вверх-вниз пробежать.
Каждый день?
Анастасия Лапко:
Не каждый день, а два раза в неделю тренировка бегом и на выходных мы ездим на велосипеде где-то от 30 до 50 км.
А почему надо бегать? Вы же, когда поднимаетесь в горы, там бежать не обязательно?
Анастасия Лапко:
Это идёт кардионагрузка, кардиотренировка, чтобы сердце привыкло и адаптировалось к нехватке кислорода. Конечно, полностью, на 100%, не подготовишься в наших белорусских условиях.
Помимо кардиотренировок нужно ли обладать ещё каким-то набором умений? Например, уметь пользоваться каким-то обмундированием, оборудованием.
Константин Лапко:
Конечно, но в любом случае восхождение происходит с опытным гидом и уже есть опыт работы с этим оборудованием и снаряжением, поэтому трудностей уже не возникает.
Само восхождение – это трудная вещь?
Константин Лапко:
Это просто невыносимо, как трудно! Это отсутствие кислорода, когда ты идёшь с синими губами, у тебя сумасшедшая одышка. Что касается Демавенда, мы вышли в час ночи из штурмового лагеря и только в 9 часов 17 минут мы смогли подняться на вершину. Всё это время мы шли-шли-шли вверх.
Почему ночью?
Константин Лапко:
Чтобы успеть за световой день это всё сделать.
Анастасия Лапко:
И считается, что ночью лучше погода. После обеда обычно в горах погода ухудшается, поднимается ветер более сильный, облачность. Однако, конечно, нам и здесь не помогло, потому что погода была достаточно плохая, видимость фактически нулевая, штормовой ветер.
Было ли у вас такое, что вы хотели вернуться?
Константин Лапко:
Нет, ни разу, даже немножко возвращаюсь назад, когда мне было на Эльбрусе достаточно плохо, начались приступы горной болезни, то, тем не менее, я не повернула назад, только вперёд, потому что это наша цель.
А как спускаться? Тоже тяжело или уже легче?
Константин Лапко:
Спускаться ещё сложнее, чем подниматься. Задействована совершенно другая группа мышц в ногах. Вся группа практически тяжело спускалась.
На это тоже нужно не меньше времени?
Анастасия Лапко:
Нет, времени на это нужно в два раза меньше. Мы где-то за 4 часа спустились. 8 часов поднимались, 4 часа спустились. Обычно где-то так.
На некоторые из ваших вершин вы поднимались вместе с детьми, вместе с вашими сыновьями. Это было трудно?
Константин Лапко:
Это были не огромные вершины.
Анастасия Лапко:
Абсолютно да, максимальная высота была 3000 метров всего.
Они были не против пойти с вами?
Константин Лапко:
Совершенно, отнюдь, их даже не приходилось заставлять, или убеждать, или уговаривать, они с удовольствием шли за компанию. Кто-то шёл, кто-то ехал на спине. Самому маленькому восходителю было всего лишь три года на тот момент.
Как они перенесли перегрузку или там не та высота?
Анастасия Лапко:
Нет, это не та высота. Что касаемо высоты, очень сильная нагрузка идёт с 3500 м, выше 5500 м – это уже, что называется, «зона смерти». Там жизнь на постоянной основе невозможна. С детьми мы ходили где-то от 2200 до 3100 м.
Распространённый миф, что везде на всех таких мировых вершинах есть Интернет, можно там селфи послать. Это правда или нет?
Анастасия Лапко:
Что касается Демавенда, то на высоте 4250 м кое-где можно было словить связь.
Вы не просто покорили вершину, вы ещё и отметили там нашу страну государственным флагом и флагом II Европейских игр. Как вам пришло это в голову?
Константин Лапко:
Этот флаг уже побывал на трёх высочайших вершинах континентов. Анастасия презентовала этот флаг перед нашим Президентом Республики Беларусь. И в преддверии Европейских игр было бы просто странным не взять с собой этот флаг, этот символ нашей страны, потому что у нас была интернациональная группа. Мы восходили вместе с казахскими и российскими альпинистами, они активно участвовали в фотосессии с этим флагом, они были настолько увлечены. Мы показали всему миру, что Игры у нас, приезжайте, мы вас ждём.