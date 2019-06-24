«Идёшь с синими губами, пахнет серой». Белорусская семья покорила высочайший вулкан Азии! А тренируются, бегая по 19-этажке

Белорусская семья Анастасия и Константин Лапко поднялись на высочайший вулкан Азии и водрузила там флаг с символикой II Европейских игр. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – путешественник-альпинист – Анастасия Лапко и путешественник-альпинист – Константин Лапко. Как называется вулкан и почему именно он? Анастасия Лапко, путешественник-альпинист:

Это вулкан Демавенд – это высочайшая вершина, высочайший вулкан азиатского континента. Он находится в Исламской Республике Иран, в горном массиве Эльбурс. Здесь очень много кто путает с Эльбрусом, но на самом деле, это горный хребет, который протянулся, по-моему, около 600 км до Каспийского моря прямо на границе с Афганистаном. Это действующий вулкан? Анастасия Лапко:

Он считается спящим. Однако на вершине, немного забегаю вперёд, есть серные фумаролы, выбросы, там очень сильно пахнет серой.

Константин Лапко, путешественник-альпинист:

Тёплая земля, даже по участкам, по которым ты идёшь, вроде бы обледеневшие, но подходишь ближе к фумаролам, они растаявшие, и ты идёшь просто как по песку. Не было такого страха, что именно в этот момент он решит проснуться? Константин Лапко:

Нет. Мы были на более активных вулканах, поэтому этот показался нам очень даже спокойным. Чем примечателен такой вулкан? Константин Лапко:

Этот вулкан входит в программу «7 вулканов» – альпинистская мировая программа, которая существует. Это высочайшие 7 вулканов семи континентов. У нас есть такая цель, наша семейная мечта – завершить эту программу. У нас в копилке три высочайших вулкана. Первый – высочайший вулкан и вершина Европы – это Эльбрус, высочайший вулкан и вершина Африки – это Килиманджаро и вот теперь Азия, Демавенд.

За какое время вы это всё успели покорить? За сколько нужно подготовиться и непосредственно осуществить саму затею? Константин Лапко:

У нас ушло два года. Подготовка к каждому вулкану занимает где-то полгода. Что входит в подготовку? Константин Лапко:

Мы живем в 19-этажном доме. Я беру рюкзак весом 12 кг, потому что если больше, потом начинают болеть суставы, и бегаю вверх-вниз, с первого на девятнадцатый этаж.

Соседи привыкли уже? Константин Лапко:

Да, соседи уже не удивляются. Анастасия Лапко:

Я тоже бегаю, но я уже в более таком режиме лайт, без рюкзака. Но тоже бегаю, у нас получается где-то 7-8 раз вверх-вниз пробежать. Каждый день? Анастасия Лапко:

Не каждый день, а два раза в неделю тренировка бегом и на выходных мы ездим на велосипеде где-то от 30 до 50 км. А почему надо бегать? Вы же, когда поднимаетесь в горы, там бежать не обязательно? Анастасия Лапко:

Это идёт кардионагрузка, кардиотренировка, чтобы сердце привыкло и адаптировалось к нехватке кислорода. Конечно, полностью, на 100%, не подготовишься в наших белорусских условиях.

Помимо кардиотренировок нужно ли обладать ещё каким-то набором умений? Например, уметь пользоваться каким-то обмундированием, оборудованием. Константин Лапко:

Конечно, но в любом случае восхождение происходит с опытным гидом и уже есть опыт работы с этим оборудованием и снаряжением, поэтому трудностей уже не возникает. Само восхождение – это трудная вещь? Константин Лапко:

Это просто невыносимо, как трудно! Это отсутствие кислорода, когда ты идёшь с синими губами, у тебя сумасшедшая одышка. Что касается Демавенда, мы вышли в час ночи из штурмового лагеря и только в 9 часов 17 минут мы смогли подняться на вершину. Всё это время мы шли-шли-шли вверх.

Почему ночью? Константин Лапко:

Чтобы успеть за световой день это всё сделать. Анастасия Лапко:

И считается, что ночью лучше погода. После обеда обычно в горах погода ухудшается, поднимается ветер более сильный, облачность. Однако, конечно, нам и здесь не помогло, потому что погода была достаточно плохая, видимость фактически нулевая, штормовой ветер.

Было ли у вас такое, что вы хотели вернуться? Константин Лапко:

Нет, ни разу, даже немножко возвращаюсь назад, когда мне было на Эльбрусе достаточно плохо, начались приступы горной болезни, то, тем не менее, я не повернула назад, только вперёд, потому что это наша цель. А как спускаться? Тоже тяжело или уже легче? Константин Лапко:

Спускаться ещё сложнее, чем подниматься. Задействована совершенно другая группа мышц в ногах. Вся группа практически тяжело спускалась. На это тоже нужно не меньше времени? Анастасия Лапко:

Нет, времени на это нужно в два раза меньше. Мы где-то за 4 часа спустились. 8 часов поднимались, 4 часа спустились. Обычно где-то так. На некоторые из ваших вершин вы поднимались вместе с детьми, вместе с вашими сыновьями. Это было трудно? Константин Лапко:

Это были не огромные вершины. Анастасия Лапко:

Абсолютно да, максимальная высота была 3000 метров всего. Они были не против пойти с вами? Константин Лапко:

Совершенно, отнюдь, их даже не приходилось заставлять, или убеждать, или уговаривать, они с удовольствием шли за компанию. Кто-то шёл, кто-то ехал на спине. Самому маленькому восходителю было всего лишь три года на тот момент.