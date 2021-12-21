Вдохновилась фильмом и создала новый тренд. Как девушка решила устроить обмен домами

У вас появлялось желание на несколько дней поменяться домами с другим человеком? Этой идеей загорелась блогерша Грэйс Гэньон. Девушку вдохновил фильм «Отпуск по обмену», где героини меняются жильём, счастливо встречают Рождество и находят свою любовь.

Действовать девушка решила через свой аккаунт в TikTok. Она опубликовала видео, где предложила другим пользователям, которые живут, как и она, в Великобритании, на время зимних каникул поменяться домами. Также блогерша рассказала, что её жильё находится в Бостоне.