Вдохновилась фильмом и создала новый тренд. Как девушка решила устроить обмен домами
У вас появлялось желание на несколько дней поменяться домами с другим человеком? Этой идеей загорелась блогерша Грэйс Гэньон. Девушку вдохновил фильм «Отпуск по обмену», где героини меняются жильём, счастливо встречают Рождество и находят свою любовь.
Действовать девушка решила через свой аккаунт в TikTok. Она опубликовала видео, где предложила другим пользователям, которые живут, как и она, в Великобритании, на время зимних каникул поменяться домами. Также блогерша рассказала, что её жильё находится в Бостоне.
Фото: tiktok.com/@grace_gagnon
Чтобы желающие знали, куда они едут, девушка поделилась кадрами интерьера своего дома. Также Грэйс пообещала другого участника в обмене жильём познакомить с друзьями и близкими.
Однако попасть домой к Гэньон оказалось не так уж просто. Девушка устраивала собеседования по видеосвязи. Для неё было важно, чтобы временный обладатель её квартиры был вакцинированным, опрятным и дружелюбным. Грэйс считает, что таким образом она заботится о благополучии не только своего здоровья, но и квартиры.
Фото: tiktok.com/@grace_gagnon
Несмотря на условия девушки, что принять участие в обмене могут только жители Англии, находились некоторые пользователи из других стран, которые также хотели пожить определённое время в другом месте. Таким образом, идея девушки запустила новый тренд, в котором сейчас активно участвуют тысячи людей.
При помощи TikTok можно не только жильём поменяться, но и вторую половинку найти. Как девушка с помощью социальных сетей покорила сердце парня – смотрите здесь.