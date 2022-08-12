12 августа Международный день молодёжи. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 12 августа, отмечается Международный день молодежи. Он призван напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, которые стоят на их пути. Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей: половина населения планеты – это люди в возрасте до 30 лет. Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время поисков, дерзаний, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они – сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые – в скором будущем будут определять пути развития любой страны. Традиционно в этот день по всему миру проходят различные акции, которые организуют молодежные объединения. 12 августа 1981 года компания IBM выпустила первый персональный компьютер

Всего 41 год назад, 12 августа 1981 года, компания IBM выпустила первый персональный компьютер. До этого приобретение и использование вычислительных машин обходились очень дорого. Компьютеры устанавливались в больших корпорациях, университетах, исследовательских центрах и государственных учреждениях. И наконец, американская компания представила первую модель персонального компьютера, положившую начало эпохе современных компьютеров. Этот компьютер стоил 1 565 долларов, был прост в использовании и занимал сравнительно мало места. В первом ПК не было винчестера, а дисковод приобретался за отдельную плату. Уже за первый год продаж количество реализованных компьютеров превысило 130 тысяч. Сегодня в мире около миллиарда персональных компьютеров. 12 августа Всемирный день слонов

Всемирный день слонов – популярный ежегодный праздник. Отмечается он 12 августа. С древних времен слоны почитаются многими народами мира, во многих культурах они являются символом власти и величия правителей, мудрости и спокойствия, доброты и благополучия. В любой буддистской стране слонов почитают как символ долголетия, осмотрительности и благоразумия. Это неудивительно – интеллект слонов очень высок. Они испытывают печаль, переживают, скучают, помогают сородичам, а также имеют некоторые способности к занятиям музыкой и рисованием. Но на сегодняшний момент африканские слоны находятся в шаге от вымирания. За последние 50 лет их популяция сократилась на 60 %. Этот праздник напоминает о том, что только объединив усилия, можно спасти реликтовых животных от вымирания. 12 августа День встреченного рассвета