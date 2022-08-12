Бармен поделился хитрым трюком, как увеличить крепость алкогольного коктейля

Бармен поделился хитрым методом, который используют в некоторых заведениях, когда клиенты недовольны крепостью коктейля.



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Частым посетителям баров и ночных клубов известно чувство, когда реальный вкус и крепость заказанного коктейля отличается от ожидаемого. Некоторые просят добавить в напиток больше алкоголя. Но замена может оказаться настоящей уловкой или даже обманом. Как сообщает Mirror, бармен поделился некоторыми секретами своей деятельности в социальной сети TikTok.



Фото: Mirror

Например, когда клиенты жалуются на недостаточную крепость напитка, бармен использует по-настоящему коварный способ исправить ситуацию. Работник наливает в готовый коктейль алкоголь через соломинку. Никаких комментариев автор не дает. Пользователи и подписчики решили, что такой метод создает впечатление более крепкого напитка. Понятно, что небольшая струйка алкоголя вкус сильно не изменит.