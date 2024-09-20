Новый стиль сезона – названа самая трендовая обувь осени 2024 года

Французский журнал Vogue назвал обувь, которая будет на пике моды осенью 2024 года, сообщает Lenta.ru.
Французский журнал Vogue назвал обувь, которая будет на пике моды осенью 2024 года, сообщает Lenta.ru.
Фото: pixabay
В этом сезоне законодателем стиля будут байкерские сапоги с пряжками. Особенно задавать тон этой осенью будут бренды Miu Miu, Mango и Paris Texas. Свои новые ковбойские коллекции по тренду представили также и Hermes, Jil Sander и Ayede.
Кроме того, вполне востребованными в гардеробе будут ботфорты, а также сапоги-слаучи. Такая обувь вместе с куртками из 70-х, которые также вернулись в мировую моду, можно будет создать самый актуальный образ осени 2024 года.