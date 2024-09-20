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Новый стиль сезона – названа самая трендовая обувь осени 2024 года

20 сентября 2024 09:25
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Французский журнал Vogue назвал обувь, которая будет на пике моды осенью 2024 года, сообщает Lenta.ru.

Новый стиль сезона – названа самая трендовая обувь осени 2024 года-1

Фото: pixabay

В этом сезоне законодателем стиля будут байкерские сапоги с пряжками. Особенно задавать тон этой осенью будут бренды Miu Miu, Mango и Paris Texas. Свои новые ковбойские коллекции по тренду представили также и Hermes, Jil Sander и Ayede.

Кроме того, вполне востребованными в гардеробе будут ботфорты, а также сапоги-слаучи. Такая обувь вместе с куртками из 70-х, которые также вернулись в мировую моду, можно будет создать самый актуальный образ осени 2024 года.

# Мода # Осень # Осенняя мода # Обувь

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