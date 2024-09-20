Новый стиль сезона – названа самая трендовая обувь осени 2024 года

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В этом сезоне законодателем стиля будут байкерские сапоги с пряжками. Особенно задавать тон этой осенью будут бренды Miu Miu, Mango и Paris Texas. Свои новые ковбойские коллекции по тренду представили также и Hermes, Jil Sander и Ayede.

Кроме того, вполне востребованными в гардеробе будут ботфорты, а также сапоги-слаучи. Такая обувь вместе с куртками из 70-х, которые также вернулись в мировую моду, можно будет создать самый актуальный образ осени 2024 года.