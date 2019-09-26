Здесь жил отец Александра Грина и есть икона, которая лечит от тяжелых болезней. Показываем самый маленький город Беларуси

Белорусский Ватикан. Самый маленький город Беларуси – Дисна. Символичная ладья на гербе напоминает о пути из варяг в греки.

По Западной Двине ходили пароходы и развевались алые паруса. Те, о которых потом узнал весь мир со страниц Александра Грина. Здесь жил отец знаменитого писателя. Провинциальный городок приглянулся и Стефану Баторию.

Ольга Сморщек, заведующий филиалом ГУДО «Миорский районный центр детей и молодежи»:

История нашего города начинается вот с этого острова. В свое время Стефан Баторий сказал сделать перекоп. Здесь был построен деревянный замок с девятью вежами, он служил хорошим форпостом, защитой от нападения на полоцкие земли.

Но пожар не пощадил замка. Огненные лихорадки частенько накрывали Дисну. Однажды по Западной Двине приплыл образ в честь Богоматери «Одигитрия». Местные обошли с ним весь город, с тех пор пламя затихло, а чудотворная икона стала заступницей Дисны. Сегодня за помощью к Богородице в Свято-Воскресенскую церковь приезжают со всей страны. Она ставит на ноги и избавляет от тяжелых болезней.

Алла Мишуто, казначей Свято-Воскресенской церкви:

Икона XVI века, написана во времена Ивана Грозного. Можно обратить внимание: в каком бы месте храма вы не находились, глаза Богородицы всегда с вами.

Своенравная Дисна разливалась не раз. 110-летний мост тому свидетель. Но местные ласково называют свою кормилицу Дисенкой. В XVI веке в кристально чистой реке добывали жемчуг! Ольга Сморщек:

Здесь деревянное покрытие, оно покрыто еще асфальтным таким налетом. Такого покрытия в Беларуси больше нет нигде! Каждая свая сделана вручную. Это изумительное место, куда приезжают молодожены.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Достопримечательности в Дисне буквально на каждом шагу, вот например, за моей спиной пожарная часть XIX века. К слову, пожарные выступали в духовом оркестре и даже выпускали свою газету.

О тех временах молчит брусчатка. Оригинально выстроил улицы немецкий архитектор Хедеманн. Колоритный антураж ценят и режиссеры. Евгений Баран, председатель Дисненского городского Совета депутатов:

Снимали такие известные фильмы, как «Черная береза», «Государственная граница», «Свидетели» и многие другие.

Раньше в Дисне бурлило производство. Выпускали масло, консервы, хлеб, кирпичи. Сейчас есть швейных цех, лесхоз, 28 учреждений, где можно подзаработать. Кто-то ездит в соседние Новополоцк и Миоры. Около сотни – сотрудники психоневрологического дома-интерната. Добраться по ту сторону можно на дизеле, прихватив авто или лодку.

Анастасия Макеева:

Этот паром в Дисне также диковинка, он соединяет два района: Миорский и Верхнедвинский. Люди направляются на работу, базар, каждый со своей целью. Он существует с 60-ых годов прошлого века.

Славилась Дисна и своими мастерами. Сыры были завидным деликатесом, а керамической плиткой выкладывали дворцы в Петербурге! В Дисненском доме ремесел традиции берегут. Людмила Ганебная, директор Дисненского городского Дома ремесел:

Зимой у нас вот так ходили мещанки богатые.

Намитка – это 4 метра ткани. Я не знаю, как они раньше это делали?! Сейчас мы это делаем в две руки, чтобы это все завязать. Незамужней даже примерить его нельзя было.

Семья Астукевичей предпочла самый маленький город мегаполису. Пара попала сюда по распределению и стала поднимать культуру. Алексей дает концерты со своим вокальным коллективом «Дисенчуки», а Наталья учит школьников народным танцам. Наталья Астукевич, преподаватель по танцам Дисненского центра культуры:

Нам, вообще, весело тут живется, потому что все праздники, все на нас.

Алексей Астукевич, директор Дисненского центра культуры:

Если у тебя есть какие-то планы, можно осуществить и в данном населенном пункте, в небольшом городе. Здесь тебя каждый знает, здесь ты уже ты, если заслужил себе уже какое-то имя. В спальном городке сегодня живет почти 1,5 тысячи человек. На голубоглазую Родину у местных большие надежды. Людмила Ганебная:

Я очень хочу, чтобы у нас населения добавилось.