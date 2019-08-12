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Ночью 13 августа в Беларуси можно будет увидеть самый красивый звездопад

12 августа 2019 06:47
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Новости Беларуси. В ночь на 13 августа в Беларуси будет пик активности метеорного потока – Персеиды.

Как сообщает Astrobel.ru, метеорный поток – это множество падающих на Землю осколков комет, астероидов, Марса и Луны. Когда эти небесные тела входят в атмосферу планеты и начинают сгорать, происходит вспышка света, которая называется метеором.

Ежегодно в период с 17 июля по 24 августа Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных кометой Свифта – Таттла. Мельчайшие из них сгорают в земной атмосфере, из-за чего и образуется эффект «падающих звёзд».

Пик Персеиды наблюдается в ночь на 13 августа, когда в атмосфере Земли сгорают примерно 60-80 метеорных тел в час. Лучше других насладиться этим зрелищем смогут жители северных широт. Чтобы увидеть метеоры с территории Беларуси, нужно смотреть на северо-восток неба, туда, где находится созвездие Персея.

Наблюдать за «падающими звёздами» лучше за пределами города, чтобы электрическое освещение не «засвечивало» метеоры. Хотя в этом году свет сгорающих метеоров слегка будет затмевать близкая к полнолунию Луна.

Кстати, в прошлом году перед жителями Земли было ещё более впечатляющее зрелище.

В пик Персеиды за час можно было увидеть до 110 метеоров – здесь подробнее.

# Космос # калейдоскоп

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