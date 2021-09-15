Продавцы на рынках будут обязаны приобрести кассовые аппараты. Юрист рассказал подробности

Касса – обязательное условие. Каких изменений в законодательстве ждать белорусским акулам бизнеса в октябре и кто будет обязан производить прием наличных денежных средств с использованием кассового оборудования, расскажет юрист.

Александр Костюкевич, юрист:

Если субъект хозяйствования реализует непродовольственные товары на ярмарках, торговых местах на рынках. Также должны использовать кассовые суммирующие аппараты субъекты хозяйствования, которые оказывают услуги или выполняют работы вне основного места осуществления своей деятельности, оказывают услуги по обучению несовершеннолетних, а также наши индивидуальные предприниматели и организации по оказанию услуг в предоставлении жилых помещений, садовых домиков, дач на краткосрочную аренду. Они все должны с 10 октября приобрести кассовые суммирующие аппараты или программные кассы.

Кассовый суммирующий аппарат берется в залог. Но прежде чем испытывать новинку в деле, сперва не забудьте заключить договор с центром обслуживания, а также с издательским центром по налогам и сборам. В среднем подобное удовольствие обходится в 30 белорусских рублей в месяц.

Александр Костюкевич:

Многие предприниматели переживают, что нужно большой пакет документов подготовить, какие-то книжки вести. Об этом можно не волноваться. Сегодня в налоговой инспекции кассовые суммирующие аппараты не регистрируются, книга кассира-операциониста не ведется, потому что если установлено средство контроля налогового органа, то вся информация о полученной выручке будет сразу отображаться на серверах в Министерстве по налогам и сборам.

Среди прочих обязательств у продавца остается ещё одна важная миссия – собирать и хранить в течение года распечатки отчетов о закрытии смены.

Александр Костюкевич:

Если мы говорим о программной кассе, то еще проще. Достаточно будет скачать приложение, установить, на сайте заполнить заявку, там определенный перечень документов, их распечатать, направить субъекту хозяйствования, который занимается ведением этих программных касс, и после того, как договор заключен, будет выдан флеш-носитель, он подключается к мобильному телефону, и, по сути, у нас уже будет полноценная касса. Но дополнительно нужно будет приобрести мобильный принтер. Он стоит 120 рублей.





К слову, эти чудо-технологии – еще не вершина айсберга. Сотрудниками банковской системы было разработано новое программное обеспечение, которое превращает мобильный телефон не только в кассу, но и в полноценный платежный терминал. Александр Костюкевич:

Если мы принимаем денежные средства с использованием кассовых суммирующих аппаратов либо программных касс, обязательно должны открыть расчетный счет в банке. В противном случае мы можем быть привлечены к административной ответственности до 10 базовых величин по статье 13.4 Кодекса об административных правонарушениях. Если мы обязаны иметь кассовое суммирующее оборудование либо программные кассы, но их не имеем, то можем быть привлечены уже к административной ответственности по статье 13.15, которая предусматривает ответственность на индивидуальных предпринимателей до 100 базовых величин, на юридическое лицо – до 200 величин, а на физическое и иные должностные лица – до 50 базовых величин.