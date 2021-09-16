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Супергеройская история Marvel и спортивная драма. Что покажут в кинотеатрах в выходные 18 и 19 сентября?

16 сентября 2021 08:13
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Предстоящие выходные – повод заглянуть в кинотеатр. Фильмы на любой вкус специально для вас.

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

Супергеройская история Marvel и спортивная драма. Что покажут в кинотеатрах в выходные 18 и 19 сентября?-1

Фото: кадр из фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Все любители комиксов Marvel, прильните к экранам. «Шан-Чи и легенда десяти колец» – экранизация супергеройской истории персонажа Marvel Studio, которая стала первым проектом с режиссером и большинством актеров азиатского происхождения.

События разворачиваются вокруг десяти колец – это мистическое оружие, дарующее своему владельцу бессмертие и великую силу. Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит сразиться с врагами, чтобы восстановить справедливость. К слову, фильм установил уже несколько кассовых рекордов.

«Небесная команда»

Супергеройская история Marvel и спортивная драма. Что покажут в кинотеатрах в выходные 18 и 19 сентября?-4

Фото: кадр из фильма «Небесная команда»

«Небесная команда» – спортивная драма, в которой рассказывается трагическая история хоккейной команды «Локомотив-Ярославль». Премьера ленты состоялась 9 сентября, к десятой годовщине катастрофы.

Армия болельщиков хоккейной команды «Локомотив-Ярославль» отправляется в Минск, чтобы поддержать любимый клуб на первом матче турнира. Никто не мог и представить, что те роковые дни обернутся настоящей трагедией, в которой погибли почти все игроки команды, кроме одного, не поднявшегося на борт самолета.

«После. Глава 3»

Супергеройская история Marvel и спортивная драма. Что покажут в кинотеатрах в выходные 18 и 19 сентября?-7

Фото: кадр из фильма «После. Глава 3»

«После» – экранизация третьей части нашумевшего романа Анны Тодд «После падения». К слову, первая экранизация книги вышла два года назад и произвела настоящий фурор.

Отношения Тессы и Хардина становятся все сложнее. Перед девушкой стоит сложный выбор – устроиться на работу своей мечты и переехать в Сиэтл или отправиться со своим возлюбленным в Лондон. Отношения пары ждет настоящая проверка на прочность.

# Кино # калейдоскоп

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