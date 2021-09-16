Супергеройская история Marvel и спортивная драма. Что покажут в кинотеатрах в выходные 18 и 19 сентября?

Предстоящие выходные – повод заглянуть в кинотеатр. Фильмы на любой вкус специально для вас.

Все любители комиксов Marvel, прильните к экранам. «Шан-Чи и легенда десяти колец» – экранизация супергеройской истории персонажа Marvel Studio, которая стала первым проектом с режиссером и большинством актеров азиатского происхождения.

События разворачиваются вокруг десяти колец – это мистическое оружие, дарующее своему владельцу бессмертие и великую силу. Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит сразиться с врагами, чтобы восстановить справедливость. К слову, фильм установил уже несколько кассовых рекордов.

«Небесная команда»