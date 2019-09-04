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«Звонит девочка: «У меня в аквариуме рыбки всплыли вверх брюхом. Что мне делать?» Самые курьёзные обращения в «Мингорсправку»

04 сентября 2019 10:27
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Цена вопроса – 90 лет! Белорусы старшего возраста прекрасно помнят, как на улицах городов стояли небольшие киоски-будочки, в которых круглосуточно сидели женщины. И по устному запросу, всего за несколько копеек, заглядывая в какие-то книги, журналы, справочники, выдавали необходимую информацию. А вопрос им можно было задать практически любой!

«Мингорсправка» начиналась с двух киосков у железнодорожного вокзала. Там можно было узнать, как добраться к определенному месту, адреса граждан и предприятий, где увидеть основные достопримечательности Минска. Там даже предоставляли информацию о здоровье знаменитостей и чиновников!

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор УП «Мингорсправка» – Борис Васильев.

Были ли какие-то курьезные случаи сейчас?

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Мы до сих пор даем справочную информацию. Сейчас эта информация, в основном, о предприятиях, причем у нас же есть и архив, и не каждый Google ответит, как это предприятие раньше называлось. Мы можем ответить практически на любой вопрос.

«Звонит девочка: «У меня в аквариуме рыбки всплыли вверх брюхом. Что мне делать?» Самые курьёзные обращения в «Мингорсправку»-1

Из курьезных случаев, конечно, были такие звонки. Звонит девочка и говорит: «У меня в аквариуме рыбки всплыли вверх брюхом. Что мне делать?» Или было много лет назад: «Как и где продать козу?»

Давали ли ответы на такие вопросы?

Борис Васильев:
Давали, мы ж понимаем, что мы лицо государства, лицо города, мы официальная структура!

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# общество # калейдоскоп # Борис Васильев # Фотофакт

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