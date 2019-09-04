«Звонит девочка: «У меня в аквариуме рыбки всплыли вверх брюхом. Что мне делать?» Самые курьёзные обращения в «Мингорсправку»

Цена вопроса – 90 лет! Белорусы старшего возраста прекрасно помнят, как на улицах городов стояли небольшие киоски-будочки, в которых круглосуточно сидели женщины. И по устному запросу, всего за несколько копеек, заглядывая в какие-то книги, журналы, справочники, выдавали необходимую информацию. А вопрос им можно было задать практически любой!

«Мингорсправка» начиналась с двух киосков у железнодорожного вокзала. Там можно было узнать, как добраться к определенному месту, адреса граждан и предприятий, где увидеть основные достопримечательности Минска. Там даже предоставляли информацию о здоровье знаменитостей и чиновников!

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор УП «Мингорсправка» – Борис Васильев.

Были ли какие-то курьезные случаи сейчас?

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

Мы до сих пор даем справочную информацию. Сейчас эта информация, в основном, о предприятиях, причем у нас же есть и архив, и не каждый Google ответит, как это предприятие раньше называлось. Мы можем ответить практически на любой вопрос.