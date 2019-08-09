Прямой эфир

Как две капли воды. 17-летний сын Элизабет Хёрли в шутку повторил образ матери

09 августа 2019 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. 17-летний сын британской актрисы и фотомодели Элизабет Хёрли в шутку сфотографировался так же, как и его 54-летняя мама.

«Другая версия», – подписал опубликованный в «историях» снимок Дэмиан.

Как две капли воды. 17-летний сын Элизабет Хёрли в шутку повторил образ матери-1

Фото: instagram.com/damianhurley1

Молодой человек часто экспериментирует со своим образом. Недавно Хёрли отрастил волосы, что сделало его ещё более похожим на маму.

Как две капли воды. 17-летний сын Элизабет Хёрли в шутку повторил образ матери-4

Фото: instagram.com/elizabethhurley1

Кстати, Элизабет в свои годы выглядит невероятно молодой.

Посмотреть на ещё несколько примеров женщин, которые выглядят моложе своих лет, можно здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волосы быстро становятся жирными. Почему и что делать?
09 августа 2019 11:46

Волосы быстро становятся жирными. Почему и что делать?

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после
09 августа 2019 11:35

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после

Сельдяной король замечен в России. Эту рыбу считают предвестником бед
09 августа 2019 10:30

Сельдяной король замечен в России. Эту рыбу считают предвестником бед