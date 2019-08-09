Как две капли воды. 17-летний сын Элизабет Хёрли в шутку повторил образ матери

Новости Великобритании. 17-летний сын британской актрисы и фотомодели Элизабет Хёрли в шутку сфотографировался так же, как и его 54-летняя мама.

Молодой человек часто экспериментирует со своим образом. Недавно Хёрли отрастил волосы, что сделало его ещё более похожим на маму.