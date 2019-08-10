Телефон без клавиатуры не заинтересует людей. Какие ещё предсказания не сбылись?

Верите ли вы в предсказания и пророчества? Часть человечества определённо верит. Да что там, в 21 веке всё ещё не потеряна надежда, что существуют маги, экстрасенсы и гадалки, которые точно знают, что произойдёт с определённым человеком в будущем. С другой стороны, есть область социологии, суть которой заключается в попытке спрогнозировать будущее. Это футурология. Футурологи делают свои предсказания о будущем, опираясь на текущие возможности человечества. Однако попытки спрогнозировать ближайшее будущее нередко оборачиваются провалом. Мы решили вспомнить, какие из сделанных предсказаний не сбылись. Передать голос по проводам невозможно. В далёком 19 веке мало кто верил, что можно передавать звук через какое-либо устройство. Потом, когда появились телефоны с проводами, мало кто верил, что возможно передавать голос без проводов. Правда или нет, но есть легенда, что уже после появления телефонов один специалист сказал, что телефоны не нужны, ведь для передачи сообщений есть посыльные. Сенсорный телефон не нужен. Первые мобильные телефоны с сенсорным экраном были ещё до iPhone, но они не пользовались особой популярностью. В те времена представители компаний, выпускавших кнопочные телефоны, говорили, что мобильники с сенсорным экраном неудобные и неоправданно дорогие. Но в 2007 году в мире случился iPhone. А в 2008 году вышел второй iPhone, который через несколько месяцев продавался уже в 70 странах. В Финляндии уроки школьникам преподают роботы

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Полёт невозможен. Пока братья Райт трудились над созданием самолёта, люди той эпохи активно обсуждали, что объект, который тяжелее воздуха, не может взлететь. Видимо, тогда птицы не летали. Зато в 1903 году полетели братья Райт. Кстати, самолёты с реактивными двигателями некоторое время считались глупостью. Но потом испытания прошли успешно. А в 1961 году Гагарин полетел в космос, но это уже совсем другая история. Летающие машины появятся в … году. Прогнозы появления летающих автомобилей меняются постоянно. Были и утверждения, что такие машины будут продаваться в 2018 году. В 2019 году уже есть множество проектов летающих автомобилей, но о явном успехе пока что ничего не слышно. В США доставлять посылки будут дроны

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Людям не нужны компьютеры дома. В 1970-ых, видимо, предполагалось, что компьютеры можно использовать только для работы. Однако сейчас компьютеры есть в каждом доме и уже сложно представить, как можно жить без возможности поиграть в видеоигры, посмотреть сериал или почитать книгу в электронном формате. Кстати, согласно информации Gartner, в 2018 году было продано почти 260 миллионов компьютеров. В предыдущий год – ещё больше. Хотя, конечно, компьютеры покупаются не только домой, но и в офисы. Интернет исчезнет в 1996 году. Поскольку это очень интересная история, назовём автора высказывания – американский инженер и изобретатель Роберт Меткалф. Учёный пообещал, что если его пророчество не сбудется, то он съест свои слова. В 1997 году Метклаф сдержал своё обещание. Во время выступления на World Wide Web Conference он распечатал своё предсказание о смерти интернета, перемешал его в блендере с жидкостью и съел/выпил. Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

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«В 2017 году». Так называется диафильм, созданный в 1960 году. Его суть в том, каким представляли 2017 год в СССР. Ожидалось, что уже будут атомные поезда. Фотонные ракеты будут летать к Альфа Центавре. На кухне будет умная кулинарная машина, которая самостоятельно готовит завтрак. В морях должны были быть плавучие детские сады. И многое другое. Есть ещё примеры того, как в СССР представляли будущее, и, пожалуй, один из самых ярких – это фильм «Гостья из будущего». Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники

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