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Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей

22 декабря 2019 09:50
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Парням всегда непросто подготовиться к отцовству, но когда у них появляются дочки, суровые мужики превращается папуль. Мы собрали несколько примеров этого преображения. И, стоит признать, это похоже на самое настоящее новогоднее волшебство. 

Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей-1

Фото: imgur.com/user/ZombieDK 

Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей-3

Фото: instagram.com/father_of_daughters 

Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей-5

Фото: imgur.com/user/FrostyFreezey 

Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей-7

Фото: imgur.com/user/FrostyFreezey 

Разрисованы стены, паспорт и папа. 15 примеров того, во что могут обернуться несколько минут тишины 

Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей-10

Фото: reddit.com/user/redboyvillan 

Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей-12

Фото: reddit.com/user/MashedPotatoh 

Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей-14

Фото: reddit.com/user/oligarchyoligarchy 

Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей-16

Фото: reddit.com/user/Al-Andalusia 

Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей-18

Фото: reddit.com/user/hiiamnemo 

Кстати, недавно мы рассказывали о малыше, который и пару секунд не мог провести без мамы.

Женщина придумала хитрость и смогла отлучиться на целых двадцать минут (здесь подробнее). 

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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