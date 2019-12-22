Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей

Парням всегда непросто подготовиться к отцовству, но когда у них появляются дочки, суровые мужики превращается папуль. Мы собрали несколько примеров этого преображения. И, стоит признать, это похоже на самое настоящее новогоднее волшебство.
Парням всегда непросто подготовиться к отцовству, но когда у них появляются дочки, суровые мужики превращается папуль. Мы собрали несколько примеров этого преображения. И, стоит признать, это похоже на самое настоящее новогоднее волшебство.
Фото: imgur.com/user/ZombieDK
Фото: instagram.com/father_of_daughters
Фото: imgur.com/user/FrostyFreezey
Фото: imgur.com/user/FrostyFreezey
Фото: reddit.com/user/redboyvillan
Фото: reddit.com/user/MashedPotatoh
Фото: reddit.com/user/oligarchyoligarchy
Фото: reddit.com/user/Al-Andalusia
Фото: reddit.com/user/hiiamnemo
Кстати, недавно мы рассказывали о малыше, который и пару секунд не мог провести без мамы.
Женщина придумала хитрость и смогла отлучиться на целых двадцать минут (здесь подробнее).