Чем опасны импланты? Лера Кудрявцева рассказала свою историю

Новости России. Российская ведущая и актриса попала в больницу из-за повреждённого грудного импланта. Об этом Кудрявцева рассказала на своей странице в Instagram.

Актриса начала рассказывать с того, что 15 лет назад в Санкт-Петербурге она сделала операцию по увеличению груди. Кудрявцевой давали пожизненную гарантию. Несмотря на это, актриса проверяла положение дел каждый год. Однако, как выяснилось, проверки не показали проблему.