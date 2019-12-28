Чем опасны импланты? Лера Кудрявцева рассказала свою историю
Новости России. Российская ведущая и актриса попала в больницу из-за повреждённого грудного импланта. Об этом Кудрявцева рассказала на своей странице в Instagram.
Актриса начала рассказывать с того, что 15 лет назад в Санкт-Петербурге она сделала операцию по увеличению груди. Кудрявцевой давали пожизненную гарантию. Несмотря на это, актриса проверяла положение дел каждый год. Однако, как выяснилось, проверки не показали проблему.
Фото: instagram.com/leratv
Недавно Кудрявцева заметила, что у неё изменилась форма груди. Боли или какого-либо дискомфорта не было, но ведущая решила пройти тщательное обследование. Выяснилось, что левый имплант был повреждён примерно 5-6 лет назад. В итоге, чтобы очистить организм, потребовалась операция, которая длилась около четырёх часов.
«15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме, и поэтому я постоянно чувствовала «синдром хронической усталости». Но это моя история, у вас всё будет отлично. Просто будьте здоровы и проверяйтесь», – посоветовала актриса.
Фото: instagram.com/leratv
В конце Кудрявцева поблагодарила всех за поддержку и понимание.
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