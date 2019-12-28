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Ушла из жизни актриса, которая сыграла главную героиню в фильме «Лолита»

28 декабря 2019 11:53
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Новости США. 26 декабря в Лос-Анджелесе на 74 году жизни скончалась актриса Сью Лайон, известная ролью Лолиты в одноимённом фильме Стэнли Кубрика по роману Владимира Набокова. 

Как сообщает The New York Times, о смерти актрисы рассказал её давний друг. Мужчина уточнил, что у Сью уже некоторое время были проблемы со здоровьем. 

Лайон родилась 10 июля 1946 года в городе Давенпорт, штат Айова. В 14 лет она обошла примерно 800 девочек, которые претендовали на роль главной героини в фильме «Лолита». Владимир Набоков, который лично принимал участие в создании кинокартины, посчитал Сью идеальной кандидаткой. 

Ушла из жизни актриса, которая сыграла главную героиню в фильме «Лолита»-1

Фото: instagram.com/cinechronicle 

За эту роль Лайон получила премию «Золотой глобус» в номинации «самая многообещающая начинающая актриса», однако дальнейшие фильмы с участием Сью не имели особого успеха. Последний фильм, в котором снялась актриса, вышел на экраны в 1980 году. 

После завершения актёрской карьеры Лайон преподавала испанский язык в одной из начальных школ Лос-Анджелеса. Пять раз была замужем. 

Ранее мы рассказывали об утратах 2019 года. 

В числе самых запомнившихся – Началова, Децл, Захаров, Булдаков (здесь подробности). 

# Некролог # калейдоскоп

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