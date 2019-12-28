Ушла из жизни актриса, которая сыграла главную героиню в фильме «Лолита»

Новости США. 26 декабря в Лос-Анджелесе на 74 году жизни скончалась актриса Сью Лайон, известная ролью Лолиты в одноимённом фильме Стэнли Кубрика по роману Владимира Набокова.

Как сообщает The New York Times, о смерти актрисы рассказал её давний друг. Мужчина уточнил, что у Сью уже некоторое время были проблемы со здоровьем.

Лайон родилась 10 июля 1946 года в городе Давенпорт, штат Айова. В 14 лет она обошла примерно 800 девочек, которые претендовали на роль главной героини в фильме «Лолита». Владимир Набоков, который лично принимал участие в создании кинокартины, посчитал Сью идеальной кандидаткой.