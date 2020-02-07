Прямой эфир

«Никогда не поверю». Поклонники удивились тому, как молодо выглядит мама Александры Бортич

07 февраля 2020 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Актриса Александра Бортич заинтриговала поклонников фотографией с матерью. Фанаты отметили, что мама и дочка выглядят словно сёстры. Снимок сделан в итальянском городе Комо, на фото заметен озёрный пейзаж. 

«Никогда не поверю». Поклонники удивились тому, как молодо выглядит мама Александры Бортич -1

Фото: instagram.com/bortich 

«Никогда не поверю». Поклонники удивились тому, как молодо выглядит мама Александры Бортич -3

Фото: instagram.com/bortich 

А недавно актриса привлекла внимание подписчиков другим снимком, на котором она радуется успеху фильма «Холоп». Девушка показала, как, по её мнению, должно выглядеть самодовольство. 

Бортич рассказала, что они с Милошем Биковичем заранее начали репетировать высокомерные лица, на случай если «Холоп» станет самым кассовым фильмом в российском прокате. И кинокартина завоевала это звание. 

«Никогда не поверю». Поклонники удивились тому, как молодо выглядит мама Александры Бортич -6

Фото: instagram.com/bortich 

«Всем летят обнимания и любовь!» – написала на своей странице в Instagram актриса. 

«Никогда не поверю». Поклонники удивились тому, как молодо выглядит мама Александры Бортич -9

Фото: instagram.com/bortich 

Комментаторы тоже порадовались успеху фильма и похвалили актрису за отличную игру. Для Бортич это уже не первая удачная роль. Ранее девушка привлекла к себе внимание в фильмах «Духless 2», «Викинг», «Я худею», а также в сериале «Полицейский с Рублёвки». 

А вы знали, что актриса родилась в Светлогорске?

Взглянуть на детские фото Александры Бортич и её коллег по фильму «Холоп» можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Александра Бортич # Оксана Бортич # Милош Бикович

Другие новости рубрики

Все новости
Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
06 февраля 2020 14:13

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов

Режиссёр назвал собаку лучшим актёром. Любопытные факты о культовом фильме «Собачье сердце»
06 февраля 2020 11:48

Режиссёр назвал собаку лучшим актёром. Любопытные факты о культовом фильме «Собачье сердце»

Чемпионка мира по художественной гимнастке Солдатова пыталась покончить с собой
06 февраля 2020 10:52

Чемпионка мира по художественной гимнастке Солдатова пыталась покончить с собой