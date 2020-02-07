«Никогда не поверю». Поклонники удивились тому, как молодо выглядит мама Александры Бортич

Актриса Александра Бортич заинтриговала поклонников фотографией с матерью. Фанаты отметили, что мама и дочка выглядят словно сёстры. Снимок сделан в итальянском городе Комо, на фото заметен озёрный пейзаж.

А недавно актриса привлекла внимание подписчиков другим снимком, на котором она радуется успеху фильма «Холоп». Девушка показала, как, по её мнению, должно выглядеть самодовольство.

Бортич рассказала, что они с Милошем Биковичем заранее начали репетировать высокомерные лица, на случай если «Холоп» станет самым кассовым фильмом в российском прокате. И кинокартина завоевала это звание.