Чемпионка мира по художественной гимнастке Солдатова пыталась покончить с собой
Новости России. Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова была госпитализирована. Спортсменка пыталась покончить с собой.
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.
21-летняя гимнастка была доставлена в одну из больниц Москвы пятого февраля с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой.
Фото: instagram.com/soldy21
Также в сообщении сказано, что у девушки диагностирована булимия. Сейчас спортсменка не подлежит опросу и не сообщает обстоятельства, при которых она получила травмы.
По данному факту следователями проводится проверка.
По информации РИА Новости со ссылкой на НИИ Склифосовского, состояние Солдатовой удовлетворительное. Посетителей к ней не пускают.
Фото: instagram.com/soldy21
Александра Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы. На этой неделе гимнастка не вошла в состав национальной сборной на московский этап Гран-при.