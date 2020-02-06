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Чемпионка мира по художественной гимнастке Солдатова пыталась покончить с собой

06 февраля 2020 10:52
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Новости России. Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова была госпитализирована. Спортсменка пыталась покончить с собой.  

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.  

21-летняя гимнастка была доставлена в одну из больниц Москвы пятого февраля с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой.   

Чемпионка мира по художественной гимнастке Солдатова пыталась покончить с собой-1

Фото: instagram.com/soldy21 

Также в сообщении сказано, что у девушки диагностирована булимия. Сейчас спортсменка не подлежит опросу и не сообщает обстоятельства, при которых она получила травмы.  

По данному факту следователями проводится проверка.  

По информации РИА Новости со ссылкой на НИИ Склифосовского, состояние Солдатовой удовлетворительное. Посетителей к ней не пускают.  

Чемпионка мира по художественной гимнастке Солдатова пыталась покончить с собой-4

Фото: instagram.com/soldy21 

Александра Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы. На этой неделе гимнастка не вошла в состав национальной сборной на московский этап Гран-при.  

# Художественная гимнастика # калейдоскоп # Александра Солдатова

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