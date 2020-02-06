Чемпионка мира по художественной гимнастке Солдатова пыталась покончить с собой

21-летняя гимнастка была доставлена в одну из больниц Москвы пятого февраля с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Новости России. Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова была госпитализирована. Спортсменка пыталась покончить с собой.

Также в сообщении сказано, что у девушки диагностирована булимия. Сейчас спортсменка не подлежит опросу и не сообщает обстоятельства, при которых она получила травмы.

По данному факту следователями проводится проверка.

По информации РИА Новости со ссылкой на НИИ Склифосовского, состояние Солдатовой удовлетворительное. Посетителей к ней не пускают.