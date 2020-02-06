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Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов

06 февраля 2020 14:13
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Котики давно покорили сердца людей своими особенностями. Котики будят рано утром и срывают шторы с окон по ночам. Этот питомец может прийти к хозяину, а потом уйти, когда он сдвинется на миллиметр. 

Коты не любят купаться, умеют очень высокомерно смотреть на тех, от кого зависят, а также служат фотомоделями. В этот раз Bored Panda собрала небольшую коллекцию необычно растянувшихся животных. Взгляните сами и убедитесь, что это такая же удивительная черта, как и умение вмешаться в крохотные ёмкости. 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-1

Фото: reddit.com/user/Stuckurface 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-3

Фото: twitter.com/mttkmsan 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-5

Фото: reddit.com/user/ryan4637 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-7

Фото: reddit.com/user/Larka7 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-9

Фото: reddit.com/user/TooleyOTooley 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-11

Фото: twitter.com/katzensucht 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-13

Фото: reddit.com/user/dead_marine 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-15

Фото: reddit.com/user/Pu-Chi-Mao 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-17

Фото: reddit.com/user/fahdmansa 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-19

Фото: reddit.com/user/mrs-mort 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-21

Фото: instagram.com/kissaubassard 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-23

Фото: reddit.com/user/Coodoo17 

Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов-25

Фото: reddit.com/user/Evaaaaaaa0717 

А вы знаете, что котики вдобавок очень чувствительные существа? 

Показываем 11 питомцев, которые очень ярко передают свои эмоции – здесь подробности

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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