Бегают по стенам, помещаются в вазы, а теперь ещё растягиваются. 13 примеров самых длинных котов
Котики давно покорили сердца людей своими особенностями. Котики будят рано утром и срывают шторы с окон по ночам. Этот питомец может прийти к хозяину, а потом уйти, когда он сдвинется на миллиметр.
Коты не любят купаться, умеют очень высокомерно смотреть на тех, от кого зависят, а также служат фотомоделями. В этот раз Bored Panda собрала небольшую коллекцию необычно растянувшихся животных. Взгляните сами и убедитесь, что это такая же удивительная черта, как и умение вмешаться в крохотные ёмкости.
Фото: reddit.com/user/Stuckurface
Фото: twitter.com/mttkmsan
Фото: reddit.com/user/ryan4637
Фото: reddit.com/user/Larka7
Фото: reddit.com/user/TooleyOTooley
Фото: twitter.com/katzensucht
Фото: reddit.com/user/dead_marine
Фото: reddit.com/user/Pu-Chi-Mao
Фото: reddit.com/user/fahdmansa
Фото: reddit.com/user/mrs-mort
Фото: instagram.com/kissaubassard
Фото: reddit.com/user/Coodoo17
Фото: reddit.com/user/Evaaaaaaa0717
А вы знаете, что котики вдобавок очень чувствительные существа?
Показываем 11 питомцев, которые очень ярко передают свои эмоции – здесь подробности.