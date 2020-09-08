У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот

Супруги из Таиланда стали популярными в социальных сетях после того, как жена опубликовала милые фотографии мужа с шотландским вислоухим котом. Об этом пишет издание Bored Panda.
Супруги из Таиланда стали популярными в социальных сетях после того, как жена опубликовала милые фотографии мужа с шотландским вислоухим котом. Об этом пишет издание Bored Panda.
Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy
Кот Джарвис живет в семье уже шесть лет. И все это время женщина по имени Насрин Хами делит внимание своего мужа с пушистым конкурентом. Питомец настолько сильно привязался к хозяину, что постоянно сидит у него на руках, даже когда мужчина ест или спит.
Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy
У семейной пары вначале возникала мысль, что кот тоже хочет есть. Но он демонстративно отворачивался, когда ему приносили что-то из еды. Сама Насрин Хами рассказала, что Джарвис ест только кошачий корм и никогда не пробовал человеческую пищу.
Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy
Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy
«Джарвис – хороший кот. Он любит поспать, посмотреть на птиц в окне и поиграть с моим мужем».
Всякий раз, когда хозяин садится за обеденный стол, кот запрыгивает и кладет на мужчину лапы, показывая свою привязанность. Видимо, Джарвис решил, что хозяин в доме – он, а не Насрин с мужем.
Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy
Женщина добавила, что их кот хорошо относится не только к ее мужу Анатчаю, но и к ней и всем людям, которые приходят в гости.
Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy
В апреле Джарвису исполнилось шесть лет, но, по словам хозяйки, в душе он все еще остается маленьким котенком.
Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy
Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy
Записи в на страничке Насрин в Facebook стали очень популярными. Пользователи настолько полюбили Джарвиса, что некоторые хотели его купить. Хозяйка объяснила, что кот не продается.
Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy
Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy
Шотландские вислоухие коты – отличные домашние животные. Они очень добродушны и прекрасно ладят с любыми другими питомцами. Ласковые и игривые, они очень привязываются к своим хозяевам.
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