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У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот

08 сентября 2020 10:01
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Супруги из Таиланда стали популярными в социальных сетях после того, как жена опубликовала милые фотографии мужа с шотландским вислоухим котом. Об этом пишет издание Bored Panda.

У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот-1

Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy

Кот Джарвис живет в семье уже шесть лет. И все это время женщина по имени Насрин Хами делит внимание своего мужа с пушистым конкурентом. Питомец настолько сильно привязался к хозяину, что постоянно сидит у него на руках, даже когда мужчина ест или спит.

У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот-4

Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy

У семейной пары вначале возникала мысль, что кот тоже хочет есть. Но он демонстративно отворачивался, когда ему приносили что-то из еды. Сама Насрин Хами рассказала, что Джарвис ест только кошачий корм и никогда не пробовал человеческую пищу.   

У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот-7

Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy

У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот-9

Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy

«Джарвис хороший кот. Он любит поспать, посмотреть на птиц в окне и поиграть с моим мужем»

Всякий раз, когда хозяин садится за обеденный стол, кот запрыгивает и кладет на мужчину лапы, показывая свою привязанность. Видимо, Джарвис решил, что хозяин в доме он, а не Насрин с мужем.

У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот-12

Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy

Женщина добавила, что их кот хорошо относится не только к ее мужу Анатчаю, но и к ней и всем людям, которые приходят в гости.

У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот-15

Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy

В апреле Джарвису исполнилось шесть лет, но, по словам хозяйки, в душе он все еще остается маленьким котенком.

У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот-18

Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy

У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот-20

Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy

Записи в на страничке Насрин в Facebook стали очень популярными. Пользователи настолько полюбили Джарвиса, что некоторые хотели его купить. Хозяйка объяснила, что кот не продается.

У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот-23

Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy

У женщины появился конкурент в борьбе за сердце мужа. И это – её кот-25

Фото: facebook.com/Cind3l2ella.indy

Шотландские вислоухие коты – отличные домашние животные. Они очень добродушны и прекрасно ладят с любыми другими питомцами. Ласковые и игривые, они очень привязываются к своим хозяевам.

Что еще мы знаем о котах? Ответы на 13 популярных вопросов о домашних любимцах (читать здесь).  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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