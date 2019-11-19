Актёр Юрий Соломин госпитализирован в Москве. Это подтвердили в Малом театре

Новости России. Российский актёр Юрий Соломин был доставлен в медучреждение. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Малого театра.

Как сообщает РИА Новости, художественный руководитель театра действительно находится в больнице, хотя экстренной госпитализации не было. Соломин чувствует себя нормально.

Ранее в СМИ появилась информация, что у актёра несколько дней держалась высокая температура, поэтому он вызвал скорую.

В прошлом месяце в больницу попала Елена Малышева.