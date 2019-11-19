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Актёр Юрий Соломин госпитализирован в Москве. Это подтвердили в Малом театре

19 ноября 2019 07:55
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Новости России. Российский актёр Юрий Соломин был доставлен в медучреждение. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Малого театра. 

Как сообщает РИА Новости, художественный руководитель театра действительно находится в больнице, хотя экстренной госпитализации не было. Соломин чувствует себя нормально. 

Ранее в СМИ появилась информация, что у актёра несколько дней держалась высокая температура, поэтому он вызвал скорую. 

В прошлом месяце в больницу попала Елена Малышева. 

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# Звезды # калейдоскоп # Юрий Соломин

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