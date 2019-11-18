Думаете, быть белкой скучно? Показываем 11 занятий домашнего питомца
Почему мы любим животных? Вообще, это не строго философский вопрос, поскольку есть вполне приближенные к реальности варианты ответов. Впрочем, говорить на эту тему мы не станем.
Домашние питомцы бывают самыми разными. Стандартно – это кот, собака, хомяк, попугай. Чуть менее стандартно – кролик, морская свинка, крыса. Однако герой нашей сегодняшней истории – белка.
Семь лет назад в американском штате Луизиана случился ураган «Исаак». В то сложное время местная жительница спасла белку и назвала её Джилл. С тех пор они живут вместе. Питомец пользуется популярностью, за его страницей в Instagram следят более 600 тысяч человек. Итак, чем же Джилл занимается?
Сидит за компьютером
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel
Обнимает своего мишку
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel
Обольщает
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel
Помогает застелить постель
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel
Переодевается в гавайскую девушку
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel
Царствует
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel
Готовится к зиме
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel
Позирует для фото
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel
Кладёт руку на лицо
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel
Готовится ко сну
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel
Спит
Фото: instagram.com/this_girl_is_a_squirrel
Кстати, недавно мы рассказывали о домашней крысе, которая знает толк в хорошем сне.
Посмотреть на уютно спящего грызуна можно здесь.