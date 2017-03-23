Самые модные очки сезона весна-лето 2017

Защита от солнца и стильный аксессуар. Без очков весной и летом нам не обойтись. Сегодня этот атрибут не только дополняет образ, но, порой, создает лицо. На подиуме представлена палитра всех цветов радуги, огромные очки оверсайз, брутальные очки с прямым верхом и эффектный декор в виде сочных фруктов, ракушек и страз. Так что сиять можно будет ярче солнца!

Очки-авиаторы – любимый тренд дизайнеров, они идеально смотрятся, как на женщинах, так и на мужчинах, и подходят практически к любому стилю. Линзы могут быть как совершенно темными, так и почти бесцветными , дизайнеры экспериментируют с авиаторами без оправы. Такая форма идет практически любому овалу лица, а какие варианты выбрать — зеркальные стекла и тонкий проволочный металл уже дело вкуса.

Кошачьи глазки» или «бабочки» делают лицо более миловидным, визуально уменьшают высокий лоб и широкие скулы. Они могут быть с полной оправой и половинчатой, а линзы варьироваться от синих и оранжевых до черных и белых. Обратите внимание на нюдовые оправы. очень оригинально выглядят треугольные «кошачьи глазки», которые напоминают легкомысленных бабочек – это новинка!

Этой весной дизайнеры рекомендуют не забывать и про круглые оправы а-ля «ленноны» или, как их сейчас называют по-модному тишейды. Такая форма оправы подходит девушкам с прямоугольными лицами, круглолицые барышни в тишейдах смотрятся смешно. В тренде круглые «зеркалки» и очки с футуристической оправой.

Очки футуристических форм очень популярны в солнечном сезоне, на смену классической геометрии приходят 5-ти и 6-тиугольники, ассиметричные очки невероятных форм. Кроме того, одним из главных трендов станет практичный пластик!

Особое место под солнцем займут очки всех оттенков голубого и желтого, которые согреют и поднимут настроение даже в пасмурные деньки. Однако голубые стекла в очках могут оттенять кожу, поэтому стоит особое внимание уделить макияжу и подбору одежды. Порадуют творческих людей – очки с градиентом, в которых один цвет плавно переходит в другой.

Помните, даже самые модные «бабочки» со стразами не удивят никого, если фасон вам не подходит. Очки должны выигрышно подчеркивать ваши черты лица, и тогда вас запомнят надолго!