Нет тазикам и кастрюлям. Какой прибор поможет пережить сезон отключения воды?

Близится ежегодное плановое отключение горячей воды, а значит, пришло время поговорить о том, как с комфортом для себя и своей семьи пережить это время. Водонагреватель поможет решить проблемы с отсутствием горячей воды, а наш материал – с выбором прибора. Как бы просто это ни звучало, задача водонагревателя – нагревать воду для бытовых нужд. Всякий раз, когда вы хотите принять горячий душ или постирать вещи, этот простой на вид прибор набирает воду и подогревает ее. Это значительно облегчает жизнь, когда горячей воды нет. Определитесь, с какой целью нужен нагреватель

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Как часто вы собираетесь использовать водонагреватель? Если это двухнедельных период отключения горячей воды летом, то достаточно будет небольшого проточного прибора мощностью в 2,5 киловатт. С ним не придется начинать каждое утро с того, чтобы достать тазики и нагреть чайник для принятия душа. Если горячая вода дома отсутствует постоянно, лучше купить качественный накопительный водонагреватель, который прослужит долгие годы. Бойлеры подойдут в случае, если нужны большие объемы воды, а у вас есть в запасе немного времени на ожидание. Посчитайте необходимый объем воды

Фото: pixabay.com

Выбирайте систему нагрева воды, которая в состоянии обеспечить достаточным количеством воды вашу семью, а также является энергоэффективной, чтобы сэкономить деньги. Количество необходимой воды зависит от того, сколько человек в доме, как часто вы будете набирать полную ванную, есть ли дети и домашние животные. Объем нужно выбирать с запасом, так как после душа должна остаться горячая вода, чтобы помыть посуду. Если семья небольшая, до двух человек, хватит бака объемом 50 литров. Если в доме 3 человека, подойдет бак от 80 литров, а для загородных неотапливаемых домов существуют версии с объемом бака до 300 литров. Заранее выберите место, куда будет установлен водонагреватель

Фото: pixabay.com