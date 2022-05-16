Что делать, если вас укусил клещ? Меры предосторожности и первая помощь

После суровой зимы многим хочется выйти на улицу и почувствовать тепло весеннего солнца. Вместе с людьми просыпаются и растения, а с растениями – насекомые. Однако не все могут понять реальную опасность маленьких вредителей. По статистике, сезон клещей приходится с марта на октябрь, а наиболее частые заражения происходят в местах отдыха – на даче и в лесу.

Фото: pixabay.com

Далеко не все парки качественно обрабатывают от клещей, – рассказывают медики. – В последние годы дела с этим обстоят все хуже. Поэтому клеща можно поймать, не выезжая из города. Как себя обезопасить?

Фото: pixabay.com

Заранее пройдите вакцинацию от клещевого энцефалита. Это поможет предотвратить риски опасной для вас болезни. Выбирайте более безопасные места для отдыха. Некоторые общественные места проводят профилактику от вредителей. Надевайте светлую одежду, чтобы клеща было легче заметить. Если идете в лес, оставляйте меньше открытых участков тела, а волосы заправляйте в головной убор. Чтобы сделать прививку, у человека есть 72 часа. Стоит задуматься, ведь каждый пятый клещ – носитель информации. Что делать, если клещ все-таки укусил?

Фото: pixabay.com

Если рядом нет больницы, можно самостоятельно удалить насекомое. Важно это делать не голыми руками, чтобы не подхватить болезнь. Есть специальные приспособления: пинцет, ручка-лассо, клещеверт. Все это можно приобрести в аптеке. Аккуратно вытащить, стараясь не оторвать хоботок, погруженный в кожу. Место укуса необходимо продезинфицировать спиртом или раствором йода. Многие думают, что если капнуть на вредителя масло, то у него не останется воздуха и он вылезет сам. Важно понимать, что это не так: насекомое не отпадет, а только глубже войдёт и ускоренно начнет вводить в кровь возбудителей болезни. Лучше сохранить клеща, идеально — живым, поместить в стеклянный флакон и доставить в больницу для обнаружения инфекционных заболеваний. Как защитить домашних животных?

Фото: pixabay.com