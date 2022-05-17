Коварное колесо фортуны. Почему призёры лотерей становятся несчастными?

Все мы мечтаем выиграть в лотерею, не так ли? Как часто говорили: «Когда я случайно найду миллион?» Мы смотрим в окно и представляем, что бы сделали с этими несметными богатствами. Издание The Sun сообщает, что один из жителей Великобритании выиграл в лотерею целых 225 миллионов долларов. Казалось бы, жизнь удалась. Этого достаточно, чтобы купить огромное количество недвижимости, жить на широкую ногу, обустроить детей и похвалиться перед друзьями.

Фото: pixabay.com Но действительно ли победа – это все, что нужно? Например, богатые люди, которые построили бизнес, шли на жертвы, а затем, когда деньги появились, поняли, как жить с возросшим богатством. Это более благоприятный сценарий. Однако есть много людей, которые работают и за небольшое финансовое вознаграждение. Но идея проста: деньги – это поощрение за проделанную работу. Взгляд на то, как живут победители на протяжении многих лет, показывает, каких потерей могут стоить «шальные» деньги. Британские психологи называют несколько причин, по которым неожиданные миллионы могут принести такое же количество проблем. Итак, представьте, что вы стали тем самым счастливчиком из списка «Форбс». Причина № 1. «Ты мне должен»

Фото: pixabay.com И это не про друга, у которого вы занимали до зарплаты. Ваше окружение уверено – они достойны этих денег так же, как и вы. Значит, они гораздо смелее просят средства на свои «хотелки». И если «послать» нерадивых знакомых просто, то с близкими друзьями и родственниками дела обстоят куда тяжелее. В конце концов, вы многое отдадите нахлебникам, но при первом же отказе встретите ярость и обвинения. Как вы смеете говорить «нет», когда у вас денег куры не клюют? Причина №2. «И что теперь делать?»

Фото: pixabay.com Люди, выигравшие в лотерею по-крупному, внезапно попадают в другой мир, к которому у них не было времени адаптироваться. Многие победители бросают работу и учебу, ведь эти цели больше не имеют смысла. Теперь-то можно лежать в гамаке где-нибудь на Мальдивах, потягивая коктейль, и наслаждаться жизнью. Поздравляем! Ваша жизнь лишена структуры и смысла. А вот люди, которые зарабатывают сами, успевают привыкнуть к своему богатству. У них есть друзья юности с таким же уровнем достатка. Они постепенно меняют свои модели потребления: что поесть, что купить, как правильно выстроить бюджет и куда вложить деньги. «Везунчики» оказываются в атмосфере вечного праздника – с огромной суммой на счету, но покинутые обиженными близкими. Стремиться больше некуда, все цели, кажется, достигнуты. И вот тут радость сменяется рутинной скукой. Причина №3. Она же следствие