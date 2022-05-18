Прямой эфир

Вельветовые брюки и юбки, как у хиппи. Тренды лета-2022 из бабушкиного шкафа

18 мая 2022 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Только модницы привыкли к туфлям в стиле куколок Братц, невесомым кроп-топам и рубашкам оверсайз в клетку, как модные эксперты удивляют «новинками» из эпохи хиппи. Так что купить на лето-2022, чтобы стильно выделяться из толпы? Или самое время заглянуть в бабушкин шкаф?

Яркие принты

Вельветовые брюки и юбки, как у хиппи. Тренды лета-2022 из бабушкиного шкафа-1

Фото: instagram.com/vladislavlisovets

«Звериные» расцветки, орнамент и клетка набирают популярность. Смело надевайте леопардовую рубашку, но не перебарщивайте – сочетайте ее с более «спокойными» брюками, юбками и классической обувью. Такие вещи будут являться акцентом в образе и подчеркнут вашу индивидуальность. А помните подплечники в маминых блузках? Эта фишка снова актуальна.

Не забывайте про клеш

Вельветовые брюки и юбки, как у хиппи. Тренды лета-2022 из бабушкиного шкафа-4

Фото: instagram.com/befree_fashion

Широкие джинсы уже несколько сезонов покоряют и ковровые дорожки, и прилавки масс-маркетов. У современного клеша есть отличие от его «древнего» собрата – джинсы в XXI веке расширяются от бедра и выглядят более гармонично. Часто клеш дополняют грубые детали – глубокие карманы, тяжелые ткани. Это делает брюки похожими на мужские, но добавляет оригинальности. Укороченные варианты джинсов так же остались в прошлом – сейчас в моде максимальная длина, которая будет прикрывать каблук обуви.

Очки на пол-лица

Вельветовые брюки и юбки, как у хиппи. Тренды лета-2022 из бабушкиного шкафа-7

Фото: instagram.com/vladislavlisovets

Громоздкая обувь и массивные очки тоже вернулись к нам из нулевых. К первым стоит отнести остроносые казаки, туфли с большим каблуком и на высокой платформе. А вот очки – на вкус и цвет. И чем больше, тем лучше. Отдать предпочтение стоит квадратной или овальной форме, также можно поиграть с принтами и материалом оправы. Кстати, куртки, как на фото, тоже актуальны. Как и вельветовые брюки из 90-х.

Юбки макси

Вельветовые брюки и юбки, как у хиппи. Тренды лета-2022 из бабушкиного шкафа-10

Фото: instagram.com/toryburch

Юбки в пол захватили подиумы еще в прошлом сезоне и в 2022 не спешат покидать пьедестал. Зато мы можем со спокойной душой оставить их на полке шкафа. Смело надевайте как юбки из плотной ткани с вырезом до бедра, так и «летящие» пляжные варианты, например, с цветочным принтом. Здесь дайте волю своей фантазии.

Кружево и элегантность

Вельветовые брюки и юбки, как у хиппи. Тренды лета-2022 из бабушкиного шкафа-13

Фото: pixabay.com

Несмотря на взрыв цвета и фактур, после пандемии хочется элегантности. В моду опять входят брюки с высокой талией, приталенные жакеты, бархат, много кружева, блестящие ткани. Тренд на домашние «треники» и толстовки уходит, их лучше оставить для поездки на шашлыки с друзьями или прогулки в магазин. Но не спешите выбрасывать прошлогоднюю одежду. Иметь в гардеробе всевозможные образы – значит, быть разными, следовать своему настроению. Хотите сочетать оверсайз с джинсами «скинни» – пожалуйста. Замиксовать кружево и дерзкие брюки из кожи? Запросто. Главный тренд лета-2022 – быть яркой версией себя. С тонким налетом стиля 70-х и 90-х.

Кардашьян в образе Мэрилин Монро, Лайвли в платье-трасформере. Самые яркие образы Met Gala 2022 – смотрите здесь.

# Мода # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мир без очков. Вот что видят люди с плохим зрением
18 мая 2022 09:23

Мир без очков. Вот что видят люди с плохим зрением

Коварное колесо фортуны. Почему призёры лотерей становятся несчастными?
17 мая 2022 12:50

Коварное колесо фортуны. Почему призёры лотерей становятся несчастными?

Новый взгляд на путешествия. Google бросает вызов 3D-режиму Apple с виртуальной реальностью
17 мая 2022 10:23

Новый взгляд на путешествия. Google бросает вызов 3D-режиму Apple с виртуальной реальностью