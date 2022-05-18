Вельветовые брюки и юбки, как у хиппи. Тренды лета-2022 из бабушкиного шкафа

Только модницы привыкли к туфлям в стиле куколок Братц, невесомым кроп-топам и рубашкам оверсайз в клетку, как модные эксперты удивляют «новинками» из эпохи хиппи. Так что купить на лето-2022, чтобы стильно выделяться из толпы? Или самое время заглянуть в бабушкин шкаф? Яркие принты

Фото: instagram.com/vladislavlisovets

«Звериные» расцветки, орнамент и клетка набирают популярность. Смело надевайте леопардовую рубашку, но не перебарщивайте – сочетайте ее с более «спокойными» брюками, юбками и классической обувью. Такие вещи будут являться акцентом в образе и подчеркнут вашу индивидуальность. А помните подплечники в маминых блузках? Эта фишка снова актуальна. Не забывайте про клеш

Фото: instagram.com/befree_fashion

Широкие джинсы уже несколько сезонов покоряют и ковровые дорожки, и прилавки масс-маркетов. У современного клеша есть отличие от его «древнего» собрата – джинсы в XXI веке расширяются от бедра и выглядят более гармонично. Часто клеш дополняют грубые детали – глубокие карманы, тяжелые ткани. Это делает брюки похожими на мужские, но добавляет оригинальности. Укороченные варианты джинсов так же остались в прошлом – сейчас в моде максимальная длина, которая будет прикрывать каблук обуви. Очки на пол-лица

Фото: instagram.com/vladislavlisovets

Громоздкая обувь и массивные очки тоже вернулись к нам из нулевых. К первым стоит отнести остроносые казаки, туфли с большим каблуком и на высокой платформе. А вот очки – на вкус и цвет. И чем больше, тем лучше. Отдать предпочтение стоит квадратной или овальной форме, также можно поиграть с принтами и материалом оправы. Кстати, куртки, как на фото, тоже актуальны. Как и вельветовые брюки из 90-х. Юбки макси

Фото: instagram.com/toryburch

Юбки в пол захватили подиумы еще в прошлом сезоне и в 2022 не спешат покидать пьедестал. Зато мы можем со спокойной душой оставить их на полке шкафа. Смело надевайте как юбки из плотной ткани с вырезом до бедра, так и «летящие» пляжные варианты, например, с цветочным принтом. Здесь дайте волю своей фантазии. Кружево и элегантность

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