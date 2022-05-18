Мир без очков. Вот что видят люди с плохим зрением

В сумке у современного человека можно найти все: от простой косметички до комплекта сменной одежды. Люди с плохим зрением носят также футляр для очков и линз. И забыть чехол для них – это страдание на весь день.Какая картинка перед глазами у людей, зрение которых упало даже до -18? Это можно не только представить, но и увидеть: в TikTok-аккаунте сети оптик показали, как это выглядит.