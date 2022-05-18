Мир без очков. Вот что видят люди с плохим зрением

В сумке у современного человека можно найти все: от простой косметички до комплекта сменной одежды. Люди с плохим зрением носят также футляр для очков и линз. И забыть чехол для них – это страдание на весь день.Какая картинка перед глазами у людей, зрение которых упало даже до -18? Это можно не только представить, но и увидеть: в TikTok-аккаунте сети оптик показали, как это выглядит.
Фото: tiktok.com/@lab.optic
– Я вижу такое каждый день, – пишет комментатор под видео. – Все настолько реалистично, что отличия найти практически невозможно.
Фото: tiktok.com/@lab.optic
Оптика в ответах под постами дает советы, которые помогают людям. Вот один из них: вовремя идите на обследование, носите очки, не напрягайте глаза, в день периодически на полчаса надевайте тренажерные очки, увлажняйте глаза каплями.
А вот так можно увидеть разные города мира, не выходя из дома. Google бросает вызов 3D-режиму Apple с виртуальной реальностью – подробности здесь.