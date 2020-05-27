Несчастный брак актрисы-красавицы: муж помог ей побороть болезнь, но она так и не смогла его полюбить

История жизни легендарной голливудской актрисы Патриции Нил полна невероятных событий. Она 30 лет была замужем за известным писателем Роальдом Далем. Их брак Нил описывала так: «Наша совместная жизнь была такой, что по ее мотивам можно снять фильм»‌. Daily Mail рассказал историю отношений актрисы и писателя. До брака с Далем у Нил были отношения с будущим президентом США Рональдом Рейганом и легендой кино Гэри Купером. Говорят, что в брак с писателем Патриция вступила без любви. У Роальда был сложный характер, амплуа любимца женщин и безэмоциональность. Отношения супругов также были подорваны серией тяжелых трагедий. Один из пятерых детей пары пострадал в страшном ДТП будучи младенцем, а дочь умерла из-за болезни. Сама Патриция перенесла разрыв аневризмы, это сделало женщину парализованной на время. Казалось, что карьера закончилась, но супруг разработал методику для восстановления. Сейчас ее зачастую применяют в качестве интенсивной терапии для людей с такими заболеваниями.

Патриция Нил. Фото: Bert Six

Методы Даля настолько сработали, что Нил смогла даже продолжить карьеру и получить номинацию на «Оскар»‌. Но обо всем по порядку. Пэтси Луиза (именно такое настоящее имя актрисы) родилась в 1926 году в Кентукки в шахтерском лагере. Она была дочерью менеджера угольной компании. Несмотря на свое происхождение, Нил позже скажет, что актерство было ее призванием. Патриция Нил:

Я была одной из рожденных стать актрисой. Я помню, что мне было около 11 лет, я ходила в церковь, чтобы прочитать монолог, и говорила себе: «Это то, чем я хочу заниматься». В 1943 году Нил переехала в Нью-Йорк и затем начала играть на Бродвее. Карьера Патриции началась в возрасте 20 лет. Нил предложили роль в фильме «Джон любит Мэри», где она должна была сыграть с Рональдом Рейганом. Актер как раз незадолго до этого расстался с супругой, поэтому у коллег начался роман. Он продолжился и на съемках следующего совместного фильма «Горячее сердце». Ей восхищались мужчины, подражали женщины, но почему о ней забыли собственные дети? Трагедия звезды 40-х

С Рональдом Рейганом (на фото слева). Фото: imdb.com

Вскоре пара распалась –‌ Патриция влюбилась в легенду Голливуда Гэри Купера, который был старше юной актрисы на 25 лет. Но Купер уже как 16 лет был женат. Нил называла актера «самым привлекательным мужчиной», которого она знает. Правда, когда жена Гэри узнала о романе супруга, то послала его любовнице телеграмму с требованием прекратить эти отношения, а дочь актера Мария была вынуждена плюнуть на Нил на глазах у публики.

С Гэри Купером. Фото: Warner Bros.

В итоге Купер решил вернуться к жене и убедил Нил сделать аборт. Позже актриса призналась, что это единственный поступок, о котором она жалела всю жизнь. Патриция всегда описывала Гэри Купера как свою единственную настоящую любовь. Патриция Нил спустя 40 лет после романа:

Любовь к нему –‌ одна из самых красивых вещей, которые когда-либо случались со мной. Я люблю его даже сейчас. С Роальдом Далем актриса познакомилась в 1952 году на одном из обедов у друзей. Писатель работал в журнале The New Yorker. Он был на 10 лет старше Нил, работал в британской разведке и был известен своими любовными похождениями.

С Роальдом Далем

Первая реакция на Даля у Нил была холодной. Позже она призналась, что изначально «ненавидела» Даля. «Я была взбешена его грубостью», –‌ добавила актриса. Нил очень хотела детей, поэтому пара сыграла свадьбу в 1953 году. Но Патриция признается позже, что не любила мужа. У супругов родились пятеро детей. В 1960 году коляску 4-месячного сына Тео собьет такси. Мальчик получит сильную черепно-мозговую травму, из-за которой ребенок частично потеряет зрение. У ребенка разовьется гидроцефалия, при которой в черепной полости накапливалась жидкость. Чтобы помочь сыну, Даль практически отказался от своей писательствой карьеры и вместе с инженером и детским нейрохирургом разработал клапан, который предотвращает закупоривание дренажных трубок у пациентов. Это изобретение было запатентовано и известно как «клапан Уэйда-Даля-Тилля». Впоследствии разработка успешно использовалась для почти 3 тысяч детей по всему миру.

Патриция Нил в фильме «Завтрак у Тиффани». Фото: Paramount

Через два года после несчастного случая с Тео в семье произошла еще одна трагедия. 7-летняя дочь Оливия умерла от коревого энцефалита. Безутешный отец рыдал на плече Патриции. Она рассказывала, что он был просто уничтожен, но, казалось, что страдания жены он принять не может. Именно эти события были началом краха семьи. Пик карьеры Патриции Нил пришелся на 1964 год. Она получила «Оскар» за роль в фильме «Хад». Во время беременности пятым ребенком Нил перенесла три инсульта. Она находилась в коме 21 день, журналисты даже объявили о смерти актрисы. Когда Патриция пришла в себя, то часть ее тела была парализована, она не могла ходить, была нарушена речь и наступила частичная слепота. Ребенок при этом родился здоровым. Восстанавливаться супруге помогал муж. Он контролировал ее режим, заставлял называть вещи – в противном случае она их не получала. Даль разработал 6-часовую систему занятий. Спустя 9 месяцев реабилитации единственным недугом Нил осталась лишь потеря части зрения. Коллеги были уверены, что актриса больше не будет работать, но в 1968 году она вернулась на экраны и даже получила номинацию на «Оскар». В честь Патриции Нил был назван реабилитационный центр.

С Роальдом Далем. 1962 год