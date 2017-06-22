Необычные обстоятельства: ведущий вечерних новостей четыре минуты молчал в кадре

Новости Великобритании. Ведущий вечерних новостей на BBC Хью Эдвардс молча просидел в прямом эфире четыре минуты. Трансляция все это время шла и постоянно перебивалась сообщением о срочных новостях. Редактор, отвечающий за выпуск, объяснил это сбоем технической системы. Когда неполадки закончились, ведущий извинился перед зрителями за этот случай. Как отметил сам Эдвардс, о том, что его показывают в эфире, редакторы сообщили только через две минуты.

Источник: youtube.com

Все время до устранения технических нюансов ведущий сидел за столом, рассматривал его и читал записи. Когда Эдвардсу дали сигнал о старте передачи, он мгновенно собрался и начал выпуск. Хью Эдвардс, ведущий:

Со мной никогда такого не было раньше. Я работаю в кадре 25 лет и независимо от того, насколько вы опытны, это очень необычные обстоятельства.

Источник: youtube.com