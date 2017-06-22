33-летняя модель из Франции погибла из-за взрыва баллона взбитых сливок

Новости Франции. Французская модель Ребекка Бургер скончалась из-за того, что в ее руках взорвался диспенсер (дозатор) со взбитыми сливками. В момент взрыва баллон под высоким давлением находился на уровне груди девушки. От сильного удара у нее произошла остановка сердца.

Фото: rebeccablikes

Ребекка Бургер была довольно популярной Instagram-моделью. На обновления ее аккаунта были подписаны 165 тысяч человек. На странице девушка давала фитнес-советы и делилась секретами тренировок и правильного питания.

Пример взорвавшегося баллона. Фото: rebeccablikes