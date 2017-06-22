«Аббатство Даунтон» станет полнометражным фильмом

Новости Великобритании. Началась активная подготовка к созданию полнометражного фильма по мотивам британского сериала «Аббатство Даунтон». Глава американской вещательной компании NBCUniversal Майкл Эделстейн рассказал, что сейчас ведется работа над сценарием, а чуть позже студия займется воссоединением актеров, работавших над сериалом. Съемки должны стартовать в начале следующего года.

«Кинофильм находится в работе уже на протяжении определенного времени. Мы работаем над созданием сценария, кроме того, мы обдумываем, как нам снова собрать вместе актерский состав, потому что, как вы знаете, люди продолжают жить своей жизнью и заняты в других проектах. Мы надеемся, что фильм будет снят в следующем году», — рассказал Эделстейн на открытии посвященной сериалу выставки в Сингапуре.

Свой интерес к будущему проекту уже подтвердили сценарист сериала Джулиан Фэллоуз и актрисы Лора Кармайкл и Софи МаШера, сыгравшие леди Эдит и Дейзи Мейсон соответственно.