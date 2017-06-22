Очередная награда «Кормильца»: фильм о белорусских тракторах получил премию на фестивале в США

Новости Беларуси. Имиджевый фильм о тракторах из Беларуси получил гран-при юбилейного кинофестиваля в США. На смотре работ US International Film & Video Festival ролик занял первое место в номинации среди корпоративных фильмов.

«Кормильца» сняла новосибирская студия. Фильм рассказывает о продукции Минского тракторного завода и о том, как она помогает земледельцам в разных уголках мира. Посмотреть сам фильм можно ниже.

Олеся Барковская, режиссер фильма «Кормилец»:

Меня удивило, что в Никарагуа было очень много тракторов «Беларус». Мне показалось, что все тракторы, которые есть в этой стране, это «Беларус». Даже старые, совсем ржавые, покрашенные миллион раз. На них все равно ездят.