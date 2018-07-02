Белорусский лидер поздравил Диану Гурцкую с юбилеем

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку России Диану Гурцкую с юбилеем. Он подчеркнул, что в Беларуси Диану Гурцкую ценят и уважают как замечательную певицу и обаятельного человека, беззаветно преданного искусству.

Слова Президента приводятся на сайте Главы государства.

Поздравление заслуженной артистке России Диане Гурцкой с юбилеем

Прекрасный голос, удивительное вокальное мастерство, яркая индивидуальность и неповторимая манера исполнения принесли Вам широкое признание и настоящую народную любовь.

Уверен, что своё творчество Вы и впредь будете щедро дарить многочисленным поклонникам, способствуя укреплению культурных связей наших братских народов.

Александр Лукашенко.