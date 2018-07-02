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Белорусский лидер поздравил Диану Гурцкую с юбилеем

02 июля 2018 08:22
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку России Диану Гурцкую с юбилеем. Он подчеркнул, что в Беларуси Диану Гурцкую ценят и уважают как замечательную певицу и обаятельного человека, беззаветно преданного искусству.  

Слова Президента приводятся на сайте Главы государства.  

Поздравление заслуженной артистке России Диане Гурцкой с юбилеем  

Прекрасный голос, удивительное вокальное мастерство, яркая индивидуальность и неповторимая манера исполнения принесли Вам широкое признание и настоящую народную любовь.  

Уверен, что своё творчество Вы и впредь будете щедро дарить многочисленным поклонникам, способствуя укреплению культурных связей наших братских народов.  

Александр Лукашенко.  

# Праздничные даты # калейдоскоп

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