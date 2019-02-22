«Немец – это ворюга в танке» и как уборщица киностудии стала видеооператором. Рассказываем о работе военкоров во времена ВОВ

«От Москвы до Бреста нет такого места, где бы ни скитались мы в пыли, с лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом, сквозь огонь и стужу мы прошли». В этих строчках Константина Симонова, кажется, вся жизнь военных корреспондентов. С июня 1941 бороться за победу они стали словом. Пропахшие порохом газеты и листовки ждали, как письма от родных.

Вот в таких условиях партизаны создавали газеты. Порой, когда заканчивалась бумага, о подвигах печатали на бересте, обоях и даже спичечных этикетках.

Светлана Прибыш, заведующая научно-экспозиционным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В них рассказывалось о том, как нужно подготовиться к водной переправе, как должен быть снаряжен пехотинец, как нужно уничтожать танки противника.

В этих редакциях работали наши белорусские поэты и писатели. Это Пимен Панченко, Максим Танк, Пётр Бровка, Пётр Глебка, Кондрат Крапива, Михаил Лыньков и другие.

Маленькая Leica помещалась в карман и не мешала в бою. С ней корреспондент Евгений Халдей дошел до Берлина и запечатлел знамя Победы над рейхстагом.

Съёмки в санбатах и землянках не раз проводили Василий Аркашев, Борис Ярославцев, Михаил Савин и многие другие. Светлана Прибыш:

Из горящего Минска ушёл пешком белорусский поэт Аркадий Кулешов. Он дошёл до Калинина уже там вступил в ряды Красной Армии. Свой путь он впоследствии описал в поэме «Сцяг брыгады».

Подвиги красноармейцев внушали веру в победу. Народным хитом стала сатира. На страницах газеты «Раздавим фашистскую гадину» Гитлер пил литрами валерьянку, а наши косили врагов, как траву.

Светлана Прибыш:

Публиковались такие статьи от имени Фомы Смыслова, который позиционировался как такой бывалый русский солдат. И он рассказывал о том, кто такой немец, что он – это ворюга в танке, что там не нужно его бояться.

С первых дней ВОВ на киностудиях стали готовить операторов. Найти хороший ракурс под пулями было непросто. Но уроженцу Минска Иосифу Винеровичу удавалось вести со своей АКС-1 настоящую партизанскую хронику.

Оператор снимал на полях сражений и в лесных лагерях. Участвовал в действиях 1-го Белорусского и Брянского фронтов.

На линии огня с камерой были и женщины. Мария Сухова пришла на киностудию уборщицей и совершенно случайно стала снимать. Научилась стрелять и прыгать с парашютом, чтобы заполучить заветные кадры.

Ирина Захаро, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Весной 1944 года против партизан Борисовко-Бегомльской зоны гителеровцы провели карательную операцию и при прорыве этой блокады Мария Сухова погибла.

Её дело продолжила боевая подруга Отта Рейзман. Она снимала освобождение Вены, Будапешта, участвовала в съёмках фильма на Дальнем Востоке и о разгроме Японии.