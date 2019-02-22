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В Беларуси собирают «Фронтовой альбом»: присылайте фото и истории о ВОВ (события не обязательно должны быть героическими)

22 февраля 2019 07:05
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Масштабный проект «Фронтовой альбом», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стартовал в рамках ежегодной акции «Беларусь помнит». Поучаствовать может любой желающий.

В Беларуси собирают «Фронтовой альбом»: присылайте фото и истории о ВОВ (события не обязательно должны быть героическими)-1

Елена Ходыко, заместитель главного редактора газеты «7 дней»:
Несколько лет назад организаторы также проводили конкурс «Семейный фотоальбом». В конкурсе приняли участие более пятисот участников. Причём, это была молодёжь практически со всех регионов Беларуси.

В Беларуси собирают «Фронтовой альбом»: присылайте фото и истории о ВОВ (события не обязательно должны быть героическими)-4

Чтобы стать участником конкурса, нужно всего лишь заглянуть в историю своей семьи, пересмотреть пожелтевшие военные снимки, ведь у каждого из нас наверняка есть родственники, пережившие страшные годы войны. Самые яркие воспоминания, эпизоды из жизни и фотографии соберут в одну летопись, ведь человек не умирает, пока о нём помнят.

В Беларуси собирают «Фронтовой альбом»: присылайте фото и истории о ВОВ (события не обязательно должны быть героическими)-7

Авторские материалы с пометкой «На конкурс творческих работ» направляются в редакцию Белорусского телеграфного агентства.

Анатолий Адонев, председатель Минской городской организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов:
К сожалению, их становится всё меньше и меньше, но их активность, их инициатива, их творчество, которое мы связываем с общением с молодёжью, чтобы передать дух патриотизма, дух преданности своему народу.

В Беларуси собирают «Фронтовой альбом»: присылайте фото и истории о ВОВ (события не обязательно должны быть героическими)-10

Так, история отдельной семьи станет достоянием и гордостью целой страны. Изложенные события не обязательно должны быть героическими. Эвакуация, лишения и голод – важно любое воспоминание, рассказанное от чистого сердца.

В Беларуси собирают «Фронтовой альбом»: присылайте фото и истории о ВОВ (события не обязательно должны быть героическими)-13

Елена Ходыко:
Конкурсные работы можно предоставлять в конкурсную комиссию с 22 февраля по 3 мая 2019 года. Награждение победителей состоится 7 июня 2019 года. Лучшие работы будут опубликованы и размещены на страницах газеты «7 дней», на сайте Белорусского телеграфного агентства. Остальные работы в адаптированном виде будут размещены в проекте «Фронтовой альбом».

В Беларуси собирают «Фронтовой альбом»: присылайте фото и истории о ВОВ (события не обязательно должны быть героическими)-16

Такой диалог поколений будет напоминать нам, как важно ценить мирное небо над головой.

# Беларусь помнит # калейдоскоп # Елена Ходыко # Фотофакт # Фотография

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