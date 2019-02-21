В Орше во время матча подрались родители 10-летних хоккеистов. Комментарий представителя ХК

Новости Беларуси. В ледовом дворце Орши произошла драка между родителями 10-летних хоккеистов. Инцидент произошел еще 18 января, но видео появилось в интернете только сейчас и вызвало возмущение общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время перерыва взрослые болельщики «Немана» оказались на трибуне поклонников «Локомотив-Орша». Ссора быстро превратилась в драку. Администрация ледовой арены отметила, что это первая подобная схватка за пять лет существования дворца. Ежегодно здесь происходит не менее 20 только детских турниров.

Евгений Мазура, и.о. директора хоккейного клуба «Локомотив-Орша»:

Хоккей – очень динамичная игра. И, на самом деле, родители всегда переживают за своего ребенка. И, конечно, дают выход эмоциям, как положительным, так и отрицательным. К сожалению, на тот момент отрицательные эмоции пересилили положительные. Я думаю, что отчасти это привело к такому инциденту.

Интересно, что стычка произошла, когда гродненская команда вела – 4: 1. Между тем, закончился матч победой оршанцев – 6: 4.