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Названа дата прощания с ушедшей из жизни Дарьей Егорычевой

22 февраля 2019 06:37
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Новости России. В Москве на 38 году жизни скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева. Причиной стала тяжёлая болезнь.  

Как сообщается в группе во «ВКонтакте», артистка умерла 21 февраля в 04:15 ночи. Егорычева болела раком с 2012 года. С начала болезни она перенесла несколько курсов химиотерапии, а на днях ей сделали две операции в связи с возникшим тромбозом.  

Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года в Москве. С 2002 года актриса служила в театре «У Никитских ворот». Известность Дарье принесла роль в сериале «Глухарь».  

Прощание с Егорычевой назначено на 23 февраля. В 11:00 начнётся отпевание в Храме Софии Премудрости Божией. В13:30 пройдут похороны на Введенском кладбище.  

# Некролог # калейдоскоп # Дарья Егорычева

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