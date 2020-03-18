Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий
Есть ли у вас любимые актёры, исполнительницы и телеведущие? Наверное, есть. Сейчас очень развита индустрия развлечений и люди с интересом смотрят фильмы и сериалы, с удовольствием слушают музыку или наблюдают за происходящим в телешоу.
Легко представить в своей голове Полину Гагарину, Александра Васильева или Юрия Стоянова. А сможете вообразить, как эти люди выглядели в юности? Предлагаем вам сравнить свой мысленный образ с реальностью.
Максим Фадеев
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Юрий Стоянов
Фото: instagram.com/yuristoyanovfan
Андрей Малахов
Фото: instagram.com/vsya_prawda
Николай Басков
Фото: instagram.com/nikolaibaskov
Владимир Познер
Фото: instagram.com/anna_brenna87
Полина Гагарина
Фото: instagram.com/gagara1987
Александр Васильев
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
Кстати, ранее мы собрали несколько ностальгических фотографий, которые способны вызвать приятную грусть и лёгкое удивление.
Смотрите, как выглядели Галкин, Лепс, Волочкова и другие знаменитости много лет назад (читать далее).