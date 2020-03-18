Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий

Есть ли у вас любимые актёры, исполнительницы и телеведущие? Наверное, есть. Сейчас очень развита индустрия развлечений и люди с интересом смотрят фильмы и сериалы, с удовольствием слушают музыку или наблюдают за происходящим в телешоу.

Легко представить в своей голове Полину Гагарину, Александра Васильева или Юрия Стоянова. А сможете вообразить, как эти люди выглядели в юности? Предлагаем вам сравнить свой мысленный образ с реальностью.

Максим Фадеев