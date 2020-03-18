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Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий

18 марта 2020 06:57
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Есть ли у вас любимые актёры, исполнительницы и телеведущие? Наверное, есть. Сейчас очень развита индустрия развлечений и люди с интересом смотрят фильмы и сериалы, с удовольствием слушают музыку или наблюдают за происходящим в телешоу. 

Легко представить в своей голове Полину Гагарину, Александра Васильева или Юрия Стоянова. А сможете вообразить, как эти люди выглядели в юности? Предлагаем вам сравнить свой мысленный образ с реальностью. 

Максим Фадеев 

Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий -1

Фото: instagram.com/fadeevmaxim 

Юрий Стоянов 

Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий -4

Фото: instagram.com/yuristoyanovfan 

Андрей Малахов 

Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий -7

Фото: instagram.com/vsya_prawda 

Николай Басков 

Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий -10

Фото: instagram.com/nikolaibaskov 

Владимир Познер 

Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий -13

Фото: instagram.com/anna_brenna87 

Полина Гагарина 

Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий -16

Фото: instagram.com/gagara1987 

Александр Васильев 

Непривычно молодые Васильев, Фадеев, Познер. Показываем семь редких фотографий -19

Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev 

Кстати, ранее мы собрали несколько ностальгических фотографий, которые способны вызвать приятную грусть и лёгкое удивление.

Смотрите, как выглядели Галкин, Лепс, Волочкова и другие знаменитости много лет назад (читать далее). 

# Звезды # калейдоскоп # Максим Фадеев # Юрий Стоянов # Андрей Малахов # Николай Басков # Владимир Познер # Полина Гагарина # Александр Васильев # Фотофакт

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