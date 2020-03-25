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«Царствие небесное, мамочка». На 94 году жизни умерла актриса Инна Макарова

25 марта 2020 13:21
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Новости России. 25 марта на 94 году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Макарова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Бондарчук. 

«Её роли – с нами! Царствие небесное, Мамочка», – написала актриса. 

Уточняется, что смерть наступила после продолжительной болезни. Время и место прощания не сообщаются. 

Инна Владимировна родилась в 1926 году в городе Тайга Томского округа Сибирского края. Во время Великой Отечественной войны вместе с друзьями выступала в госпиталях перед ранеными. 

В 1943 году начала обучение во ВГИК, первую роль в фильме получила ещё студенткой. В дальнейшем продолжила сниматься в кинокартинах. 

Самые запоминающиеся роли актриса исполнила в фильмах «Женщины», «Русское поле», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и «Мёртвые души». 

# Некролог # калейдоскоп # Инна Макарова # Наталья Бондарчук

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