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Диетологи заявили, что лучше есть на завтрак пиццу, чем хлопья. В чём подвох?

24 сентября 2021 12:22
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Многие первым делом с утра съедают остатки пиццы, но, возможно, это не самое худшее, что мы могли бы выбрать на завтрак.

Диетологи заявили, что лучше есть на завтрак пиццу, чем хлопья. В чём подвох?-1

Фото: pixabay.com

Издание The Mirror пишет о заявлении диетолога Челси Амер. Она говорит, что пицца на завтрак является более здоровым выбором, чем многие сладкие хлопья. Но доктор предупредила, что не рекомендовала бы начинать день ни с того, ни с другого.

Диетологи заявили, что лучше есть на завтрак пиццу, чем хлопья. В чём подвох?-4

Фото: pixabay.com

По словам нью-йоркского диетолога, есть пиццу на завтрак лучше, чем несколько тарелок сладких хлопьев. Конечно, пицца не заменит более здоровых продуктов для завтрака, таких как мюсли и другие злаки с низким содержанием сахара, но она может быть приемлемой заменой всего, что содержит сахар.

«Удивительно, но пицца может быть более сбалансированным вариантом утреннего блюда, чем многие сухие завтраки с сахаром», – поясняет доктор.

Диетологи заявили, что лучше есть на завтрак пиццу, чем хлопья. В чём подвох?-7

Фото: pixabay.com

Кусочек пиццы с сыром содержит баланс углеводов, белков и жиров. Чаша сладких хлопьев с обезжиренным молоком в основном содержит сахар и чрезвычайно богата углеводами.

Еще один специалист, доктор Лорен Келли, сразу отметила, что пицца не сильно хороша для нас, но большинство хлопьев, доступных сегодня, еще хуже.

Диетологи заявили, что лучше есть на завтрак пиццу, чем хлопья. В чём подвох?-10

Фото: pixabay.com

Келли также настаивала, что утверждения ее коллеги о пицце были сделаны, чтобы «подчеркнуть низкую питательную ценность хлопьев», а не восхвалять пиццу. «Пицца – тоже не лучший выбор, но люди обычно считают ее противоположностью здоровой пищи», – добавила она. И Челси Амер согласилась, сказав, что не рекомендует пиццу в качестве повседневного завтрака, а пытается отговорить людей употреблять сладкие хлопья.

Диетологи заявили, что лучше есть на завтрак пиццу, чем хлопья. В чём подвох?-13

Фото: pixabay.com

Людям следует сосредоточиться на балансе углеводов с высоким содержанием клетчатки, постного белка и полезных жиров, чтобы оставаться сытыми в течение всего утра. Шокирует тот факт, что пицца содержит больше белка, чем еда, которую многие американские дети едят каждое утро на завтрак.

Диетологи отмечают, что лучше всего думать о том, что вы едите, и стараться выбирать здоровую пищу при каждом ее приеме.

Диетологи заявили, что лучше есть на завтрак пиццу, чем хлопья. В чём подвох?-16

Фото: pixabay.com

«Важный вывод – внимательнее относиться к тому, что находится в нашей тарелке, и готовить сбалансированный завтрак с высоким содержанием белка и минимальным содержанием углеводов из добавленного сахара и жареной пищи», – поясняет доктор Келли. – «Ищите цельнозерновые хлопья с менее 5 граммов сахара на порцию, проверяя этикетку с указанием пищевой ценности».

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# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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