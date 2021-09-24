Диетологи заявили, что лучше есть на завтрак пиццу, чем хлопья. В чём подвох?

Многие первым делом с утра съедают остатки пиццы, но, возможно, это не самое худшее, что мы могли бы выбрать на завтрак.

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Издание The Mirror пишет о заявлении диетолога Челси Амер. Она говорит, что пицца на завтрак является более здоровым выбором, чем многие сладкие хлопья. Но доктор предупредила, что не рекомендовала бы начинать день ни с того, ни с другого.

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По словам нью-йоркского диетолога, есть пиццу на завтрак лучше, чем несколько тарелок сладких хлопьев. Конечно, пицца не заменит более здоровых продуктов для завтрака, таких как мюсли и другие злаки с низким содержанием сахара, но она может быть приемлемой заменой всего, что содержит сахар. «Удивительно, но пицца может быть более сбалансированным вариантом утреннего блюда, чем многие сухие завтраки с сахаром», – поясняет доктор.

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Кусочек пиццы с сыром содержит баланс углеводов, белков и жиров. Чаша сладких хлопьев с обезжиренным молоком в основном содержит сахар и чрезвычайно богата углеводами. Еще один специалист, доктор Лорен Келли, сразу отметила, что пицца не сильно хороша для нас, но большинство хлопьев, доступных сегодня, еще хуже.

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Келли также настаивала, что утверждения ее коллеги о пицце были сделаны, чтобы «подчеркнуть низкую питательную ценность хлопьев», а не восхвалять пиццу. «Пицца – тоже не лучший выбор, но люди обычно считают ее противоположностью здоровой пищи», – добавила она. И Челси Амер согласилась, сказав, что не рекомендует пиццу в качестве повседневного завтрака, а пытается отговорить людей употреблять сладкие хлопья.

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Людям следует сосредоточиться на балансе углеводов с высоким содержанием клетчатки, постного белка и полезных жиров, чтобы оставаться сытыми в течение всего утра. Шокирует тот факт, что пицца содержит больше белка, чем еда, которую многие американские дети едят каждое утро на завтрак. Диетологи отмечают, что лучше всего думать о том, что вы едите, и стараться выбирать здоровую пищу при каждом ее приеме.

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