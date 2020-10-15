Не знаете, куда девать яблоки? Рассказываем, куда и как сдавать излишки урожая

Игорь Холодок, начальник отдела заготовок Минского облпотребсоюза: Назвать урожай приличным я бы не осмелился, потому что если взять с прошлым неурожайным годом, мы идем где-то на уровне. А были предыдущие годы: там было в 3, иногда и в 5 раз больше, чем сейчас. Яблоки есть. Сейчас уже больше начинается период, когда мы будем собирать товарные яблоки, которые будут лежать до следующего года.

Игорь Холодок: Мы забираем у населения излишки сельскохозяйственной продукции всеми способами. Но, к сожалению, население у нас не молодеет и принести сдать в магазин или в приемозаготовительный пункт достаточно тяжело и транспорта нет. Все больше и больше в последнее время такая у нас форма сбора сельхозпродукции, в том числе яблок: мы работаем с сельскими советами, со старостами деревень, они говорят: «У нас есть яблоки». Мы договариваемся, что в такой-то день люди собирают все яблоки, где-то собирают около своих ворот и их складывают. Мы приезжаем, машина едет с весами, ведомостями и деньгами. Приехали и тут же загрузили в машину, рассчитались и это более приемлемый способ. В каждом магазине есть телефоны разъездных заготовителей, которые тоже работают по такому принципу – позвонил и сказал: «Я хочу сдать вам яблоки» или «Картошка есть». Договорились, приехали, рассчитались – это хорошо.

Игорь Холодок: Если сказать именно по яблоку, то цена его не очень высокая. На данный момент немножко снижена, в среднем 15 копеек за 1 кг яблок и тут больших денег особо не заработаешь. Хотя люди, которые являются нашими постоянными поставщиками, которые сейчас идут в лес, заготавливают грибы, раньше – ягоды, там цена намного больше, иногда в 10 или в 20 раз дороже, чем яблоко. Люди сдавали ягоды по 3-3,50. Сейчас 1 кг яблок – 15 копеек. Некоторые даже не хотят этим заниматься, к сожалению, хотя плоды уничтожать или чтобы они портились, я всегда считаю, что плохо.

Какие еще продукты принимаете?

Игорь Холодок:

Мы собираем и чернику, и клюкву. Если мы заготавливаем 3,60 и 3,80 клюкву, то человеку пойти, если он хочет заработать деньги, то здесь намного больше перспектив, чем собирать именно яблоки. Если грибы собирать, то 6 или 8 рублей за 1 кг. Некоторые люди звонят и говорят: «У меня есть 10 ведер. В прошлый раз раздала 10 ведер всем родным и близким, а сейчас я очень люблю собирать грибы и хочу сдать вам». Пожалуйста, мы всегда только рады общаться с такими людьми. Есть люди, которые достаточно зарабатывают: собирают детей в школу, дети активно помогают и ходят вместе с родителями в лес. Они действительно приходят в магазин, иногда даже не деньги, а берут что-то для школы, какую-то обувь. Можно обменять на товары, купить все, что нужно, и это тоже нормально.

Ягоды годжи и виноград принимаете?

Игорь Холодок:

То, что касается экзотики, мы готовы принимать все то, что оно востребовано. Иногда такая ситуация возникает, что люди принесут какие-то экзотические фрукты, которые никто не знает, но для того, чтобы продать потребителю, мы должны сделать декларацию. Иногда стоимость этой декларации в несколько раз дороже тех фруктов.

Что-то необычное приносили вам?

Игорь Холодок:

Да. Сейчас, например, для нас уже не экзотика – белорусские арбузы. Они небольшие, но сладкие и вкусные. Это уже нормально, у нас в Минской области люди выращивают и сдают. Бывает, что люди принесут какие-то ягоды и утверждают, что они полезные, но я не рискнул их пробовать, потому что даже чисто определить, как они выращены, произвести полностью анализ, чтобы они были безвредны для употребления в пищу, достаточно тяжело.

До какого числа принимается продукция?

Игорь Холодок:

Мы будем принимать и до белых мух, и мы принимаем в течение года, даже когда уже наступают холода и лежит снег. Мы все равно принимаем, потому что есть люди, которые хорошо могут обходиться с урожаем, они собирают и очень даже приятно иногда смотреть, потому что бережное отношение, человек вырастил и собрал ящик. Яблоко снято руками и оно лежит даже после Нового года. Мы принимаем с большим удовольствием, потому что это сортовое товарное яблоко, у некоторых даже по высшему сорту оно соответствует.