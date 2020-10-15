«У меня есть кадр, когда оленуха целует оленя! Я даже не думал, что такое возможно». Фотограф – об уникальных кадрах

Отдыхающее семейство косуль и первый осенний поцелуй оленя. Наблюдение за дикими животными в естественной среде обитания – наверное, самый впечатляющий вид «зеленой» охоты.

Познакомиться ближе с творчеством белорусских фотографов можно в Национальной библиотеке Беларуси, посетив выставку «Сцежкамі запаветнай прыроды». Экспозиция состоит из более чем 30 работ.

Сергей Плыткевич, фотограф:

Природная фотография гораздо сложнее, чем сам процесс охоты, гораздо важнее, перспективнее и интереснее, потому что после тебя жизнь продолжается, и ты этой жизнью делишься с другими.

Сергей Плыткевич – фотограф с многолетним стажем. Отыскать лучшее место для уединения с дикой природой для него не проблема. Среди любимых у фотографа – туристический комплекс «Красный Бор» – настоящий рай для съемок в стиле джип-сафари, когда экскурсия на колесах превращается в прогулку бок о бок с потенциальными фотомоделями.

Сергей Плыткевич:

Есть такая усадьба в Россонском районе, где фотоателье или видеоателье для выдр и бобров. На берегу реки стоит засидка и рядом с ней лампы для выдры и на другом берегу лампы для бобров. Для бобров выложена куча яблок и молоденькие веточки, а для выдр – три рыбины каждый вечер.

А ведь фотоохота, как большой спорт, полна азарта и адреналина. В погоне за живописным снимком многим приходится пройти невероятно сложный путь. Пушистые герои сюжетов никогда не примут нужную позу, животные вообще не горят желанием быть в центре внимания. Выдержка, терпение и ненавязчивость – ваши главные союзники.

Сергей Плыткевич:

Есть такой способ охоты на вабу, вабят лося или оленя и они выходят, точно такой же способ для фотоохоты. У меня была ситуация: егерь зовет, я занимаю позицию впереди, тихонечко сижу, чтобы снять, 20 м остается, я встаю, а у лося на рогах целый букет такой, он там ломал ветки. Я успеваю три кадра щелкнуть, лось мгновенно реагирует, разворачивается и убегает. А может быть, наоборот, лось может воспринимать тебя как соперника и на тебя броситься.





Сергей Плыткевич:

У меня есть кадр, когда оленуха целует оленя, я даже не думал, что такое возможно, оказывается, что после любви оленуха с благодарностью целует оленя, но это происходит только в сентябре.

Историй и впечатлений с каждой фотоохоты у профессионалов масса. Про эту работу Сергей Плыткевич рассказывает с особым трепетом. Сергей Плыткевич:

Было гнездо орлана-змееяда, птица принесла ужа, птенец этого ужа съел, а потом раз – птенец к этой маме или папе, головой по животу гладит. Оказалось, что было жарко и вот птица улетает, через две минуты она возвращается, приносит березовую веточку. Птенец ложится на гнездо, взрослая птица накрывает его березовой веточкой, потом раскрывает крылья, закрывает его от солнца, создает тень и начинает крыльями махать, создает ребенку ветер.